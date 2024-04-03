На інших ділянках сил немає: Світан відповів, де Росія може почати новий наступ

Тривають розмови про можливий наступ росіян, але будь-які наступальні дії найперше залежать від наявності сил та засобів для виконання бойових завдань. Якщо немає хоча б одного важливого компоненту, то прогнозувати щось дуже складно.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що якби у 2023 році Україна отримала все, що їй обіцяли, то зараз ми б уже були в Криму. Але в реальності ситуація виявилася зовсім іншою.

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Куди можуть рухатися окупанти

Збройні Сили не отримали того, що було обіцяно, зокрема, авіації та амуніції для чотирьох бригад. Про це ще раніше говорив президент України. Тому за 2023 рік українські військові зробили максимум, зважаючи на умови, в яких перебували.

Але плани залишилися. Тому, отримавши потрібну зброю, Україна однозначно виконає свої завдання. Загальний напрямок – це Крим, а далі – Донбас. Але все залежатиме від засобів,

– розповів Роман Світан.

Те саме стосується росіян. Всі свої головні напрямки вони обирають відповідно до основних документів, зокрема, Конституції. Варто підкреслити, що вони нівелювали її, коли внесли туди 5 українських областей. Тож у російському "правовому полі" окреслено всі цілі ворожої армії.

Росіяни намагатимуться витіснити наші війська за межі Луганської, Донецької областей. Далі – Запорізька та Херсонська. Але до кордонів всіх цих областей, як до Києва рачки,

– прокоментував військовий експерт.

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Для інших напрямків немає сил

У ворога є півмільйонна армія, яка розтягнута на 1500 кілометрів фронту, якщо рахувати від Керчі, через Мелітополь і так далі на глибину 100 кілометрів. Ця армія може лише намагатися втримувати всю територію, а якщо й захоче рухатися, то тільки недалеко від російського кордону. Тобто мовиться лише про Луганську та Донецьку області.

Для інших дій, зокрема для наступу на сусідні країни, російська армія не підготовлена. Тоді треба виводити пів мільйона з України й кудись перекидати. Сил та засобів для виконання завдань на інших напрямках немає,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Але варто пам'ятати, що ворог не керується логікою, тому достеменно передбачити всі дії дуже складно. Інколи, противник ухвалює спонтанні рішення, сам не розуміючи, для чого це робить.

Тому, судячи з воєнної логіки, якщо наступати, то хіба через пів року й тільки в напрямку Луганської та Донецької областей. Ніде інше цього зробити вони не зможуть,

– підсумував Роман Світан.

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