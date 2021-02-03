Куди Навального відправлять відбувати вирок

Російського опозиціонера Олексія Навального етапують. І, найімовірніше, він потрапить до однієї з колоній загального режиму в найближчих до Москви регіонах. Мовиться про Центральний федеральний округ Росії.
Джерело: Интерфакс
Напередодні Навальному замінили умовний термін на реальний. Таким чином він повинен відбути в колонії загального режиму 2 роки та 8 місяців, враховуючи його перебування під домашнім арештом.
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Вирок Навальному: до якої колонії відправлять опозиціонера
Як розповів заступник голови Громадської наглядової комісії Микола Зуєв, Навального відправлять до колонії після того, як рішення суду щодо нього набере чинності.
Навального повинні етапувати до виправної колонії за місцем проживання. Але оскільки в Москві немає колоній загального режиму, то Навального повинні етапувати в будь-якої найближчий регіон, тобто до однієї з колоній Центрального федерального округу Росії,
– зауважив правозахисник.
Водночас він не виключив, що теоретично опозиціонер може залишитися відбувати покарання в господарському загоні при СІЗО в Москві. Але, за його словами, це малоймовірно.
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Справа Олексія Навального: коротко
- Вона стосується нібито махінації у компані "Ів-Роше" та тягнеться ще з 2014 року. Тоді брат політика Олег Навальний працював на керівній посаді в "Пошті Росії".
- Суд стверджує, що він переконав керівництво "Ів Роше" розірвати договір на поставку продукції з Поштою Росії та укласти з ТОВ "Головна передплатна агенція".
- У рішенні суду мовиться, що ціни були завищеними, тому збитки склали 26 мільйонів рублів. Олексій Навальний нібито керував цією аферою.
- 2 лютого опозиціонера засудили. Після оголошення вироку суду штаб Навального закликав людей вийти на акцію протесту.
- Затримали опозиціонера одразу після того, як він повернувся з Німеччини 17 січня, а наступного дня обрали запобіжний захід – взяли під варту на 30 діб. У Німеччині Навальний лікувався від отруєння "Новачком".
- Україна та весь цивілізований світ засудили ув'язнення політика та вимагають його якнайшвидше звільнити.