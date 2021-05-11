Членство України у НАТО є історично неминучим, – Кулеба

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Дмитро Кулеба заявив, що членство України у НАТО є історично неминучим. За його словами, наразі зарано говорити, що наша держава не братиме участь у майбутньому саміті Альянсу.

Джерело:

24 канал

Глава МЗС зазначив, що вони шукають формати, щоб долучити Україну та Грузію до зустрічі у Брюсселі 14 червня. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів.

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Членство України у НАТО є історично неминучим. Саміт НАТО в червні є мінісаміт, лише союзники. Ми шукаємо формати, щоб долучити до нього Україну та Грузію. Говорити про те, що саміт відбудеться без України – зарано,
– сказав міністр.

Варто зауважити, що у Північноатлантичному Альянсі поінформують про можливий формат і порядок денний свого майбутнього саміту, коли для цього прийде час.

Зверніть увагу! Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що під час саміту в Брюсселі у червні 2021 року планується обговорення дорожньої карти України для вступу в НАТО.

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