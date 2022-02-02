Кулеба назвав три речі, якими Європа нині може допомогти Україні
2 лютого 2022 , 17:43Читать новость на русском
Дмитро Кулеба заявив, що нині Європа може допомогти Україні у протистоянні з Росією. За його словами, партнери мають можливість зробити три речі.
Про це міністр закордонних справ повідомив 2 лютого під час брифінгу в Києві, інформує 24 канал.
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Дмитро Кулеба зазначив, що для допомоги України в боротьбі з російською агресією європейські партнери можуть зробити три речі:
- Мати єдину позицію про неприйнятність вимог країни-агресора;
- Фіналізувати перелік санкцій, які чекають Росію у разі нового вторгнення, і оприлюднити його, щоб Кремль не вважав це блефом.
- Допомогти Україні у зміцненні її оборони, зокрема в сфері кібербезпеки.
Кожна країна може вибрати, чим саме вона може допомогти: це може бути озброєння, може бути амуніція тощо. Це питання політичної волі,
– додав глава МЗС.
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