В уряді та Раді обговорили з конгресменами протидію "Північному потоку-2": фото, відео

Дмитро Кулеба, Денис Шмигаль та Дмитро Разумков закликали Сполучені Штати докласти всіх зусиль, аби не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2".
Про це українські високопосадовці повідомили під час переговорів із двопартійною конгресовою делегацією США, сенаторами Жінн Шахін, Робом Портманом та Крістофером Мерфі, які перебувають в Україні з робочим візитом.
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"Північний потік-2" несе загрози, – Кулеба
Це поганий проєкт для України, для Європи та для США. Нашій державі він несе не лише економічні, але і безпекові та політичні загрози. Втіленням цього проєкту Росія прагне дискредитувати Захід в очах українців і за межами нашої держави. У наших спільних інтересах – перешкодити цим планам,
– сказав міністр.
Дмитро Кулеба також наголосив на важливості надання НАТО чітких перспектив на шляху євроатлантичної інтеграції України, зважаючи на безпекові виклики у регіоні.
Кулеба зустрівся з сенаторами США / Фото пресслужби МЗС
Зі свого боку сенаторка Жінн Шахін запевнила у готовності Конгресу США й надалі підтримувати Україну у:
- боротьбі проти російської агресії;
- здійсненні демократичних трансформацій, які посилюють стійкість України;
- подальшій євроатлантичній інтеграції нашої держави.
Кулеба зустрівся з американською делегацією: дивіться відео
Шмигаль закликав посилити санкції
У пресслужбі уряду розповіли, що під час зустрічі з американськими сенаторами прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав продовжувати санкції проти "Північного потоку-2".
За його словами, наразі обмеження США – єдиний ефективний інструмент стримування кремлівської агресії та подальшого просування Росії до кордонів Європейського Союзу.
Закликаю використати всі наявні інструменти, щоб не допустити зняття санкцій з будівництва Північного потоку-2. Завершення цього проєкту загрожує безпеці не лише України, а й усієї Європи,
– додав глава Кабміну.
Для України є важливою підтримка Конгресу
Глава Верховної Ради Дмитро Разумков зі свого боку наголосив, що для України є важливою підтримка Конгресу США у питанні щодо зупинення будівництва "Північного потоку-2".
Для нас "Північний потік-2" – це не економічний проєкт. Україна добре знає, як це використовується Росією, яка робить все для того, щоб тиснути на інші держави. Впевнений, такий же механізм може застосовуватися до інших країн,
– підсумував спікер.
Санкції США проти "Північного потоку-2": коротко
- Нещодавно Вашингтон призупинив санкції проти "Північного потоку-2". Вони тривалий час блокували будівництво газопроводу.
- Джо Байден вважає санкції контрпродуктивним, адже газопровід побудований вже на 95%. Ба більше, вони начебто руйнують стосунки з Європою.
- Втім, США таки видали новий список санкцій і включили туди російські судна та компанії, пов'язані з "Північним потоком-2".
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