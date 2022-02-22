Кулеба подякував Бербок за зупинку сертифікації "Північного потоку-2"

Дмитро Кулеба подякував своїй німецькій колезі Анналені Бербок за зупинку сертифікації "Північного потоку-2". Рішення ухвалили 22 лютого на тлі ганебних дій Росії.

Глава МЗС України Кулеба розповів, що провів розмову з Бербок. Темою стали санкції ЄС проти Росії та додаткова допомога для України.

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Висловив переконання, що в цій новій реальності Німеччина може зробити ще більше для миру в Україні та Європі,

– заявив Кулеба.

Звернення Бербок до Путіна

Ще 21 лютого міністерка звернулася до президента країни-окупантки Володимира Путіна. Бербок закликала його не гратися життями людей на Донбасі.

Дії Росії очільниця німецької дипломатії схарактеризувала як "абсолютно безвідповідальну гру".

Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2"

Олаф Шольц – канцлер Німеччини – заявив, що процес сертифікації "Північного потоку-2" не можна продовжувати. Міністерство економіки країни вже отримало відповідну вказівку.

В Україні таке рішення назвали "потужним кроком".

Німеччина також різко засудила "визнання" окупантів на Донбасі з боку Росії. Антьє Леендерце – постійна представниця Німеччини в ООН – запевнила: дії Путіна матимуть наслідки.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Допис Кулеби:

У розмові з главою німецької дипломатії Анналеною Бербок висловив вдячність за зупинку сертифікації ПП2. Обговорили санкції ЄС проти РФ і додаткову допомогу для України. Висловив переконання, що в цій новій реальності Німеччина може зробити ще більше для миру в Україні та Європі.