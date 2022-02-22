Кулеба подякував Бербок за зупинку сертифікації "Північного потоку-2"
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Дмитро Кулеба подякував своїй німецькій колезі Анналені Бербок за зупинку сертифікації "Північного потоку-2". Рішення ухвалили 22 лютого на тлі ганебних дій Росії.
Глава МЗС України Кулеба розповів, що провів розмову з Бербок. Темою стали санкції ЄС проти Росії та додаткова допомога для України.
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Висловив переконання, що в цій новій реальності Німеччина може зробити ще більше для миру в Україні та Європі,
– заявив Кулеба.
Звернення Бербок до Путіна
- Ще 21 лютого міністерка звернулася до президента країни-окупантки Володимира Путіна. Бербок закликала його не гратися життями людей на Донбасі.
- Дії Росії очільниця німецької дипломатії схарактеризувала як "абсолютно безвідповідальну гру".
Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2"
- Олаф Шольц – канцлер Німеччини – заявив, що процес сертифікації "Північного потоку-2" не можна продовжувати. Міністерство економіки країни вже отримало відповідну вказівку.
- В Україні таке рішення назвали "потужним кроком".
- Німеччина також різко засудила "визнання" окупантів на Донбасі з боку Росії. Антьє Леендерце – постійна представниця Німеччини в ООН – запевнила: дії Путіна матимуть наслідки.
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Допис Кулеби:
У розмові з главою німецької дипломатії Анналеною Бербок висловив вдячність за зупинку сертифікації ПП2. Обговорили санкції ЄС проти РФ і додаткову допомогу для України. Висловив переконання, що в цій новій реальності Німеччина може зробити ще більше для миру в Україні та Європі.