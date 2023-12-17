Це увійде в історію: Кулеба пояснив, як Шольц заслужив на величезну повагу українців

Дмитро Кулеба подякував Олафу Шольцу за його вчинок на саміті Європейської ради. За його словами, канцлер Німеччини заслужив на захоплення в серцях українців.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба високо оцінив вчинок канцлера ФРН Олафа Шольца на саміті Європейської ради. Там у четвер, 14 грудня, проходило голосування за початок перемовин щодо вступу України до Євросоюзу.

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Що сказав Кулеба про Шольца та Німеччину

Голова української дипломатії зауважив, що німецький канцлер підтвердив лідерство своєї країни на саміті ЄС, коли домовився з угорським прем'єром Віктором Орбаном. За це Шольц заслужив на повагу з боку українців.

Те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив на саміті, щоб скасувати погрозу вето Угорщини, увійде в історію як акт німецького лідерства в інтересах Європи. Цього тижня канцлер заслужив на величезне щире і заслужене захоплення в серцях українців,

– сказав голова МЗС України.

Міністр пригадав, як минулого травня він під час візиту до Берліну проводив консультації щодо надання Україні статусу кандидата у члени в ЄС. Однак тоді його заклики не були почуті. Кулеба заявив, що у той час експерти переконували, щоб ФРН нібито не хоче бути лідером. Голова МЗС України подякував німецькому керівництву за зміну позиції щодо нашої держави. Він назвав політичну ясність щодо членства України в ЄС "найкращим різдвяним подарунком" від Німеччини.

Сірі зони в Європі більше неможливі. Або розфарбуйте карту Європи в кольори ЄС, щоб гарантувати безпеку та процвітання для всіх європейців, або Путін розмалює її кров’ю та принесе більше страждань, нестабільності та руйнування,

– додав міністр.

Також він зазначив, що Україна вдячна Німеччині за фінансову підтримку та військову допомогу. Кулеба додав, що він радий, що цього тижня "ми всі стали безпечнішими та впевненішими".

Що цьому передувало