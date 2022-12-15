Patriot для України: Кулеба натякнув на гарні новини із США після розмови Зеленського та Байдена

Україна сподівається отримати від США сучасні системи ППО Patriot. Тема поставок Україні цих зенітних ракетних систем могла зрушитися після попередньої розмови Володимира Зеленського з Джо Байденом.

На це натякнув глава МЗС України Дмитро Кулеба. Коментуючи питання поставок Україні Patriot, Кулеба сказав, що має інформацію, але закликав залишити Білому дому право оприлюднювати її.

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Україна почала говорити про Patriot з 2021 року

"Patriot – це одна з найскладніших історій, з якою всій дипломатичній команді президента Зеленського доводилось мати справу", – сказав Кулеба.

Він заявив, що розмова між Зеленським і Байденом, яка відбулася уночі 12 грудня, була "Patriot'ичною". Саме так Кулеба натякнув на ППО Patriot.

По-перше, остання розмова між президентами Володимиром Зеленським і Джо Байденом була дійсно "Patriot'ичною", а по-друге, нічого неможливого не буває. Все неможливе є можливим, якщо ретельно над цим працювати,

– сказав міністр.

Він також зазначив, що завжди слід чекати офіційних повідомлень. "Те, що вони рано чи пізно будуть, я в цьому сумнівів не маю", – додав Кулеба.

Водночас глава МЗС України відмовився коментувати повідомлення CNN, в якому йшлося, що США можуть передати Україні Patriot.

"Я сказав те, що я сказав, але хочу вас запевнити, що кожен українець, який буде дивитись або читати наше інтерв'ю, має знати: яким би складним не здавалося завдання, скільки б часу воно не потребувало, але якщо Україна почне над цим працювати, то вона зрештою досягне свого", – заявив Кулеба.

Він підкреслив, що українські дипломати почали говорити із США про Patriot навесні 2021 року, коли глава ОП Андрій Єрмак озвучив цю тему.

"Це дуже довга історія. Колись я опишу її в деталях, але всі над нею працювали надзвичайно багато, і те, що я сказав про розмову двох президентів, це власне моє ключове повідомлення станом на зараз", – резюмував міністр.

Що відомо про передачу Україні системи Patriot