Перемога вимагатиме часу, – Кулеба оцінив терміни завершення війни

Війна проти Росії триватиме доти, доки українці не переможуть. Цей процес вимагає часу.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Українці мають бути готові до того, що перемога вимагатиме часу. Скільки це займе? Тижні, пів року чи рік – це вже інше питання, але перемога неодмінно буде", – розповів міністр.

Не можна вибрати шлях до поразки

Кулеба наголосив, що ми не можемо встановлювати дедлайнів перемоги. Україна повинна вистояти.

Якщо ми дозволимо собі якийсь інший підхід і встановлюватимемо дедлайни (ми до весни воюємо або до наступної зими воюємо, а потім не можемо) – це шлях до поразки. Україна не може дозволити собі цього шляху, – заявив Кулеба.

Міністр зазначив, що після 24 лютого критично необхідно було протриматися тиждень і продемонструвати здатність боротися. Як зазначив Кулеба, він сподівався на значне послаблення Росії, коли кількість вбитих окупантів перевищила 10 тисяч.

"У другому критерії я помилився. Я не очікував, що Путін настільки зневажає життя своїх співгромадян. Але в першому виявився правий, і саме за тиждень почалися докорінні зміни щодо інших країн до нашого спротиву", – додав міністр.

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