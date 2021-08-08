Політика, економіка й безпека: Кулеба розсекретив теми майбутньої розмови Зеленського і Байдена
Джерело:24 канал
Під час візиту Володимира Зеленського до Джо Байдена президенти обговорять 3 блоки питань. Найперше політики розмовлятимуть про стратегічне партнерство.
Глави держави обговорять 3 блоки питань: політичний, безпековий та економічний. Про це міністр закордонних справ заявив у ефірі одного з українських телеканалів.
Цікаво Кулеба розповів, як зустріч Байдена та Зеленського вплине на відносини країн у наступні роки
Теми для розмови президентів
- Політика
Політичний блок обговорюватимуть найперше.
У нас зі США з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно, за цей час все змінилося і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання,
– пояснив Кулеба.
- Безпека
Далі президенти обговорюватимуть питання безпеки, тимчасово окупованих Криму та Донбасу, протидії російському агресору. Вони окреслять подальші дії у цьому напрямку.
За словами міністра, Зеленський і Байден аналізуватимуть кілька дуже конкретних ідей: "Не можу поки ними поділитися. Розмова з цього питання була предметна".
- Економіка
Наступним питання глави держави обговорюватимуть американські інвестиції в Україну. Кулеба наголосив, що Київ прагне бачити більше вкладень у нашу економіку, особливо – в стратегічні галузі.
Читайте також США підтримують Кримську платформу і співпрацюватимуть з урядом України, – дипломатка
Можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом та фінустановами. Готуємо до візиту конкретні проєкти з назвами, цифрами, терміном реалізації, які передамо на розгляд американської сторони,
– додав очільник МЗС.
Головне про майбутню зустріч президентів
- Президент США запросив українського колегу відвідати Білий дім під час телефонної розмови. Зустріч політиків запланована на 30 серпня.
- Наразі у Вашингтоні перебувають Кулеба та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Вони готуються до приїзду Зеленського та обговорюють з американською стороною всі деталі.
- 6 серпня посол України в США заявив, що підготовка до візиту українського президента у Білий дім – вже на фініші.