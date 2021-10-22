Кулеба відповів Лаврову про зустріч "нормандської четвірки"
22 жовтня 2021 , 23:48Читать новость на русском
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
У Росії вчергове знайшли виправдання для відмови від зустрічі "нормандської четвірки". Очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяви Сергія Лаврова.
За словами Кулеби, подібне виправдання є слабким. Словам Москви більше ніхто не вірить.
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Кулеба: Слабке виправдання
"Слабке виправдання. Мовляв, Путін не обіцяв провести зустріч міністрів у нормандському форматі, а обіцяв доручити розглянути, як можна вийти на таку зустріч", – наголосив Кулеба.
Міністр додав, що після таких заяв росіяни не розуміють, чому їхнім словам більше ніхто не вірить.Зауважте! Дмитро Кулеба висловлював думку, що зустріч президентів Росії й України могла б відбутися як у межах "нормандського формату", так і за його межами. Проте російські посадовці тільки коментують таку можливість, але не дають жодної відповіді.
Що цьому передувало: коротко
- Володимир Путін заявив Ангелі Меркель й Еммануелю Макрону про те, що у Києві лунають неадекватні заклики про скликання нового саміту у "нормандському форматі". Про це повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, Україна не виконує минулі домовленості.
- Раніше Дмитро Кулеба заявив, що Київ чекає сигналу з Москви для проведення зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки".
- Прессекретар Володимира Путіна підтвердив, що невдовзі можна очікувати зустріч глав МЗС. Проте процес так і не зрушився.
"Нормандська четвірка": головне
- "Нормандська четвірка", тобто глави України, Росії, Німеччини та Франції, востаннє зустрічались у Парижі у грудні 2019 року.
- Наступна зустріч мала відбутись у 2020 році, проте її не організували через пандемію. Відтоді Кремль блокує будь-які натяки на можливий саміт.
- Періодично проводять онлайн-перемовини на рівні радників, однак без особливих результатів.