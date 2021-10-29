Кулеба відповів Німеччині та Франції на "стурбованість" через Bayraktar
Джерело:"Європейська правда"
Україна застосувала турецькі безпілотники Bayraktar на Донбасі у межах свого права на самозахист. І не порушувала цим мінських домовленостей.
Про це говорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 28 жовтня під час брифінгу зі швейцарським колегою Ігнаціо Кассісом у Києві. За його словами, наші партнери мали б бути стурбовані геть іншим.
До теми Bayraktar проводять бойові чергування в Україні вже пів року та готові атакувати, – Наєв
Кулеба: Україна нічого не порушувала
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на раніше озвучені заяви щодо застосування Bayraktar на Донбасі, які пролунали від урядів Німеччини та Франції.
Перше: Україна нічого не порушувала. Друге: ми дотрималися необхідних процедур комунікації через Спільний центр координації та контролю з ОБСЄ для того, щоб застосувати право на самозахист,
– сказав Кулеба.
Він наголосив, що міжнародні партнери України мали б бути стурбовані геть іншим :
- Тим, власне, що знищена придбаним у Туреччини дроном гаубиця є забороненою мінськими домовленостями.
- А проте бойовики розташували її набагато ближче, ніж це дозволено.
Вони підсунули зброю ближче до лінії розмежування й обстрілювали українські позиції. І чомусь "цей факт залишається без належної оцінки" з боку Берліна та Парижа.
Ми спілкуємося з німецькими колегами, і не маємо сумнівів, що вони є принциповими прихильниками мирного врегулювання, але будь-які оцінки слід давати з урахуванням повного контексту ситуації,
– додав український міністр.
Коротко про застосування Bayraktar на Донбасі та "стурбованість" у Європі
- 26 жовтня українські військові вперше застосували на Донбасі ударні безпілотники Bayraktar TB2 – як вимушений крок, бо окупанти не реагували на вимоги зупинити обстріли.
- Через кілька днів після цього в уряді Німеччини заявили, що стурбовані ескалацією на Сході України й застосуванням безпілотників Bayraktar. На це одразу критично відреагував посол України Андрій Мельник.
- 28 жовтня також і в МЗС Франції висловили стурбованість – приблизно з тими ж формулюваннями, що й у Берліні.