Польща та Україна винесли уроки з історії, – Кулеба потужно відповів на посягання Путіна

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба відреагував на цинічні висловлювання Путіна про Польщу. Кулеба заявив, що Кремлю не вдасться вбити клин між Києвом і Варшавою.

У Варшаві викликали на килим російського посла після заяв Путіна, мовляв, Польща отримала свої території у подарунок від Сталіна. Варшава нагадала Путіну, що саме СРСР і Німеччина розділили Польщу перед Другою світовою війною.

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Україна і Польща завжди виступатимуть разом проти російського імперіалізму

Поки Путін намагається сфабрикувати історичні факти, Кулеба заявляє, що Україна та Польща винесли уроки з історії. Він наголосив, що Київ і Варшава завжди виступатимуть разом проти російського імперіалізму.

Також український міністр додав, що Україна та Польща разом виступають проти неповаги до міжнародного права, яким також нехтує кривавий режим Путіна.

Спроби Путіна вбити клин між Києвом і Варшавою такі ж марні, як і його невдале вторгнення в Україну. На відміну від Росії, Польща та Україна винесли уроки з історії та завжди виступатимуть разом проти російського імперіалізму та неповаги до міжнародного права,

– написав Кулеба.

Що Путін наляпав про Польщу