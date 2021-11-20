Кулеба відповів на зухвалу заяву президента Болгарії про драму та "російський Крим"

Болгарський президент Румен Радев вже двічі цинічно заявляв, що вважає Крим "російським". Ба більше, політик цинічно наголосив, що в таких висловлюваннях "немає жодної драми". На це вже відреагували в українському МЗС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обурився позицією президента Болгарії. Український урядовець висловився щодо цього на своїй сторінці у твітері.

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Кулеба пояснив, "що таке драма"

Очільник українського МЗС підкреслив, що такі необачні висловлювання президента Болгарії завдали удару дружнім відносинам між країнами.

Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території й вбила тисячі людей,

– наголосив урядовець.

Кулеба також зауважив, що через такі заяви свого президента Болгарія підіграла російській пропаганді й зазнала критики з боку Євросоюзу.

Що цьому передувало

Скандальне висловлювання від чинного лідера Болгарії прозвучало під час теледебатів. Їх влаштували напередодні другого туру президентських виборів у країні.

Румен Радев наголосив, що Болгарія має зберігати прагматичну позицію щодо офіційної Москви. Відповідаючи на питання про Крим, політик заявив, що "півострів зараз російський".

Позиція його опонента – Атанаса Герджикова – зовсім інша. Він підкреслив, що Крим – це територія України. А також зазначив, що не можна наразі скасовувати санкції проти Росії.

В українському МЗС стурбовані такою позицією Редева, тож запросили на розмову посла Болгарії. Дипломат запевнив, що його країна незмінно підтримує територіальну цілісність України.

Втім, замість спростування Радев шокував черговою зухвалою заявою. Він сказав журналістам, що нібито у відповідному питанні "немає жодної драми".

Повний текст допису Кулеби у твітері:

"Я розповім Румену Радеву, що таке драма: це якби Росія напала на Болгарію, відхопила шматок території і вбила тисячі людей. Своїми необачними висловами він наніс удар дружнім українсько-болгарським відносинам, підставив Болгарію під критику ЄС і підіграв російській пропаганді."