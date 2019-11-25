Кулеба потрапив у моторошну ДТП: подробиці про стан дитячого омбудсмена та його синів

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба наразі перебуває у свідомості. Лікарям вдалося стабілізувати його стан, і його життю нічого не загрожує. Чого не скажеш про його синів – за життя старшого Тимофія наразі борються лікарі.

Надвечір 24 листопада уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба потрапив у страшну ДТП. У момент аварії він перебував у машині разом із своїми синами – Тимофієм і Єлисеєм. Одному – 19-ть, а іншому – 10 років. У результаті як самого Кулебу, так і старшого Тимофія доправили до реанімації.

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Аварія за участю дитячого обмбудсмена Кулеби: у якому стані перебуває держслужбовець

За інформацією ТСН, Кулеба разом із сином перебувають у лікарні Феофанія. Стан дитячого омбудсмена – середньої тяжкості. Він – у повній свідомості, загрози його життю немає.

Журналісти додають, що у Кулеби медики діагностували струс мозку та численні забої й травми. Зокрема, мовиться про:

закриту черепно-мозкову травму,

закриту травму грудної клітини,

закриту травму живота,

численні перелами ребер з обох боків,

забій легень,

пневмоторакс (скупчення повітря, яке призводить до часткового або повного колапсу легень – 24 канал).

Аварія за участю дитячого обмбудсмена Кулеби: у якому стані перебуває його син Тимофій

Щодо Тимофія, то його стан – доволі важкий. Він перебуває в інтенсивному неврологічному відділенні.

Медики кажуть, що юнак – непритомний. Крім того, у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму. Чи є загроза життю, поки не повідомляють.

Знайомий Миколи Кулеби Сергій Козак зазначив, що Тимофій перебуває у комі, за його життя борються лікарі.

Аварія за участю дитячого обмбудсмена Кулеби: у якому стані перебуває його син Єлісей

Про стан молодшого сина Єлісея наразі нічого невідомо. За непідтвердженою інформацією, ним опікуються лікарі в Охматдиті.

За словами знайомого Миколи Кулеби Сергія Козака, у Єлісея переламано таз і щелепу, також він отримав забої різного ступеня.

Що відомо про ще одного потерпілого

Ще один потерпілий внаслідок цієї аварії – водій мікроавтобуса, який власне зіткнувся з машиною Кулеби. Чоловік перебуває у Києво-Святошинській лікарні. Його життю також нічого не загрожує.

Сама ж ДТП трапилася на перехресті в селі Чабани Київської області. Судячи з відео зіткнення, дитячий омбудсмен перетинав дорогу на червоне світло.

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ДТП за участю дитячого омбудсмена Кулеби: дивіться відео

Що відомо про Миколу Кулебу

Він займає посаду уповноваженого президента з прав дитини з 2014 року. У червні 2019 року новообраний Президент Володимир Зеленський його перепризначив.

Свого часу Кулеба очолював благодійну організацію "Відкрите серце", що займалася реабілітацією дітей вулиці та створювала спеціальні центри допомоги. Також він керував міжнародною благодійною організацією "Служба порятунку дітей.

Український омбудсмен з прав дитини є одруженим і виховує з дружиною чотирьох дітей.