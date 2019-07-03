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      Купити квартиру у Львові: як змінились ціни на житло у місті від початку року

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      Купити квартиру у Львові: скільки це коштує у 2019
      Купити квартиру у Львові: скільки це коштує у 2019 / Колаж 24 каналу

      Коли ви приїздите до Львова, як звичайний турист, чи живете тут уже більшу частину свого свідомого життя, то, напевно, зауважували, що у місті справжній будівельний бум.

      Новобудови зводять, як в центрі міста, так і на окраїнах – і не всі з них законні. Нерухомість 24 писала, що навесні у Львові вперше в Україні знесли незаконно збудовану багатоповерхівку.

      Читайте більше: Знесення незаконних забудов: чи стане Львів прикладом для інших міст

      Як змінювались ціни на квадратні метри у Львові?

      За даними порталу з пошуку нерухомості ЛУН.ua, у місті Лева на сьогодні налічується понад 120 новобудов і нових житлових комплексів.

      Так, після незначного падіння у травні у червні 2019 середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова та області несуттєво зросла – до 15 900 гривень.

      Мінімальна ціна за квадрат залишилась на позначці 10 600 гривень. Для порівняння, середня місячна зарплата в Україні на початку 2019 зросла до 9629 гривень.

      Порівняйте: Оренда квартир у Львові: ціни у новобудовах та старих будинках

      Щодо динаміки цін на первинному ринку нерухомості міста, то у першому кварталі 2019-го середня ціна у гривні демонструвала завидну стабільність. Лише за підсумками президентських виборів у квітні вона дещо пішла догори, а потім знову на спад.

      Львів квартири ціни на квартири
      Динаміка цін за метр квадратний у новобудовах Львова у 2019 / Дані lun.ua

      Де у Львові найдорожчі квартири?

      У червні дещо впали ціни у новобудовах у спальному Сихівському районі міста. Натомість у Шевченківському, де будують здебільшого житло комфорт- та бізнес-класу – навпаки зросли.

      Елітні помешкання в центральній частині Львова несуттєво здорожчали – до 33 700 гривень за метр квадратний в середньому.

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      Середня ціна у новобудовах у різних районах Львова у червні 2019

      Порівняйте, як змінювались ціни у новобудовах у різних районах Львова від початку року.

      Середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова у 2019
      Район Січень, грн/м² Лютий, грн/м² Березень, грн/м² Квітень, грн/м² Травень, грн/м² Червень, грн/м²
      Сихівський 16300 16000 16300 16300 16600 16400
      Шевченківський 16500 16200 16300 16300 16000 16400
      Залізничний 18100 18400 18400 18400 19200 19900
      Личаківський 18100 18500 19300 19200 21000 21000
      Франківський 20200 20500 20300 20100 20000 20400
      Галицький 33600 32500 32300 32300 33600 33700

      До прикладу, ціни на 1-кімнатні квартири у новобудовах у Шевченківському районі, що трохи далі від центру стартують від 350 тисяч гривень.

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      Ціна 1-кімнатної квартири у новобудові в Шевченківському районі Львова

      Дізнайтесь також, як від початку року змінювались ціни на квартири у новобудовах Києва та Одеси.

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      Теги: Новини нерухомості Новини Львова Ринок нерухомості Новини нерухомості України Ціни на нерухомість Купівля нерухомості Первинний ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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