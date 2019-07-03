Купити квартиру у Львові: як змінились ціни на житло у місті від початку року
Коли ви приїздите до Львова, як звичайний турист, чи живете тут уже більшу частину свого свідомого життя, то, напевно, зауважували, що у місті справжній будівельний бум.
Новобудови зводять, як в центрі міста, так і на окраїнах – і не всі з них законні. Нерухомість 24 писала, що навесні у Львові вперше в Україні знесли незаконно збудовану багатоповерхівку.
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Як змінювались ціни на квадратні метри у Львові?
За даними порталу з пошуку нерухомості ЛУН.ua, у місті Лева на сьогодні налічується понад 120 новобудов і нових житлових комплексів.
Так, після незначного падіння у травні у червні 2019 середня ціна метра квадратного у новобудовах Львова та області несуттєво зросла – до 15 900 гривень.
Мінімальна ціна за квадрат залишилась на позначці 10 600 гривень. Для порівняння, середня місячна зарплата в Україні на початку 2019 зросла до 9629 гривень.
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Щодо динаміки цін на первинному ринку нерухомості міста, то у першому кварталі 2019-го середня ціна у гривні демонструвала завидну стабільність. Лише за підсумками президентських виборів у квітні вона дещо пішла догори, а потім знову на спад.
Динаміка цін за метр квадратний у новобудовах Львова у 2019 / Дані lun.ua
Де у Львові найдорожчі квартири?
У червні дещо впали ціни у новобудовах у спальному Сихівському районі міста. Натомість у Шевченківському, де будують здебільшого житло комфорт- та бізнес-класу – навпаки зросли.
Елітні помешкання в центральній частині Львова несуттєво здорожчали – до 33 700 гривень за метр квадратний в середньому.
Середня ціна у новобудовах у різних районах Львова у червні 2019
Порівняйте, як змінювались ціни у новобудовах у різних районах Львова від початку року.
|Район
|Січень, грн/м²
|Лютий, грн/м²
|Березень, грн/м²
|Квітень, грн/м²
|Травень, грн/м²
|Червень, грн/м²
|Сихівський
|16300
|16000
|16300
|16300
|16600
|16400
|Шевченківський
|16500
|16200
|16300
|16300
|16000
|16400
|Залізничний
|18100
|18400
|18400
|18400
|19200
|19900
|Личаківський
|18100
|18500
|19300
|19200
|21000
|21000
|Франківський
|20200
|20500
|20300
|20100
|20000
|20400
|Галицький
|33600
|32500
|32300
|32300
|33600
|33700
До прикладу, ціни на 1-кімнатні квартири у новобудовах у Шевченківському районі, що трохи далі від центру стартують від 350 тисяч гривень.
Ціна 1-кімнатної квартири у новобудові в Шевченківському районі Львова
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