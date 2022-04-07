Купуючи російську нафту та газ, ви фінансуєте вбивства українців, – Зеленський до Європи

Володимир Зеленський 7 квітня потужним роликом звернувся до Європи. Президент наголосив: "купуючи російську нафту та газ, ви фінансуєте вбивства українців".

Український лідер закликав припинити годувати російську військову машину. Необхідно діяти рішуче.

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Купуючи російську нафту та газ, ви фінансуєте вбивства українців. Дійте рішучіше. Досить годувати російську військову машину,

– наголосив Зеленський.

Роберта Мецола – президентка Європарламенту – також заявила, що залежність ЄС від енергоресурсів Кремля – це фінансування війни в Україні.

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