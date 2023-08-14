Ворог сформував потужне угруповання поблизу Куп'янська: чому наступає саме на цьому напрямку

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що активізація окупантів на Лиманському та Куп'янському напрямках – це реакція ворога на успішне просування ЗСУ у напрямку Бахмута. Він хоче, аби там українська армія не змогла концентрувати свої сили. Та Харків та область має сакральне значення для Владіміра Путіна.

Про це 24 Каналу розказав військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, зауваживши, що саме тому загарбники й концентрують свої найбільші сили у напрямку Куп'янська.

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"Вони намагаються наступати. Наші Сили оборони, керівництво знає такі підходи й відповідно адекватно реагують щодо резервів як в озброєнні, техніці, боєприпасів та наших військовослужбовців", – зауважив Романенко.

Росіяни 9 місяців готувалися до ведення літньо-осінньої кампанії та формували потужне угруповання на Сході України. Воно налічує близько 120 тисяч особового складу. Озброєння, одиниць бронетехніки – близько 2000, а також 500 артилерійських систем.

"Уже два тижні десь активно застосовують, може більше, для просування повільного. Але просування і проведення наступальних дій", – сказав генерал-лейтенант у відставці.

Яка ситуація на фронті: дивіться відео

Чому ворог наступає саме на Куп'янськ

Куп'янський напрямок – один із найближчих для окупантів по всьому Східному фронту. Там загарбники зосередили найбільш потужне угруповання, адже це їм зручно – ближче до російського кордону.

"Путін хоче перевести всю цю ситуацію з війною, оскільки не бачить перспектив воєнної "перемоги", підштовхнути Україну до переговорів. На яких наполягати, щоби "легітимізувати" захоплені землі", – сказав засновник БФ "Закриймо небо України".

Що відбувається у напрямку Куп'янська