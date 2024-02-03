Перерозподілили сили, обговорили сценарії дій, – Сирський побував на Куп'янському напрямку
Джерело:Олександр Сирський
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський побував із робочою поїздкою у тих військових частинах і підрозділах, які ведуть оборону на Куп'янському напрямку. Він ухвалив певні рішення.
За добу на Куп'янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.
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Сирський написав про перерозподіл сил на Куп'янському напрямку
Заслухав доповіді командирів безпосередньо на пунктах управління. Провів оперативні наради. Було розглянуто ймовірні сценарії дій противника з урахуванням результатів ведення розвідки. З метою вирішення проблемних питань, які критично важливі для стійкості оборони, було віддано необхідні вказівки та проведено перерозподіл сил та засобів,
– ідеться в повідомленні.
Командувач відзначив, що оперативна обстановка залишається напруженою. Зараз окупанти продовжують штурмові дії високої інтенсивності, постійно підтягують нові резерви, тому на всіх ділянках фронту точаться важкі бої.
Сирський перерахував пріоритети України:
- ефективне ведення розвідки;
- злагоджене застосування усіх засобів вогневого ураження;
- захист наших підрозділів засобами радіоелектронної боротьби;
- збереження життя наших військовослужбовців.
Яка ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті
Що відбувається під Куп'янськом
- 31 січня аналітики Інституту ведення війни написали, що біля Куп'янська росіяни не демонструють здатності проводити широкомасштабні маневри. Якщо на тактичному рівні вони можуть здобути перевагу, то на стратегічному – зась.
- Імовірно, вони спробують провести там більш широкі механізовані маневри. Основна мета окупантів – лівий берег річки Оскіл та безпосередньо Куп'янськ.
- Повзучий наступ на Куп'янськ, Авдіївку та Лиман триватиме, вочевидь, до весни. А далі в України може з'явитися вікно можливостей для контрнаступу.