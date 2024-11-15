Намагаються оточити: які шанси в росіян зайти в Курахове

15 листопада 2024, 00:12
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Автор: Дзвенислава Мошовська

Поблизу Курахового тривають запеклі бої. Росіяни, ймовірно, розпочали штурмові дії на межі міста та одночасно намагаються обходити його з обох берегів річки Вовча.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що, на його думку, для Сил оборони немає загрози оточення у Кураховому. Однак росіяни, докладаючи чимало зусиль, пробують створити такі умови. 

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Дії противника

Олександр Коваленко підкреслив, що окупанти намагаються обійти Курахове з півдня та півночі, однак там заважає Курахівське водосховище. Це перешкода для росіян, яка не дозволяє їм швидко просуватись. 

Але тиск все ж серйозний. На півдні противнику важливо вийти на два основних напрямки, мовиться про села Сухі Яли та Дальнє,
– зауважив він.

Небезпека захоплення села Дальнє полягає у тому, що окупантам може вдатись перерізати трасу на Курахове, яка забезпечує військове постачання. 

Яка ситуація на Курахівському напрямку: дивіться на карті 

До слова, за 13 листопада російська армія здійснила 151 бойове зіткнення на різних напрямках, найбільш інтенсивні бої точилися на Покровському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 70 авіаударів і випустив майже 4 000 снарядів по позиціях ЗСУ, використовуючи КАБи, дрони-камікадзе та інше озброєння.