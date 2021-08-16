У курорній Кирилівці зафіксували нашестя комарів: приголомшливе відео

Курортна Кирилівка у 2021 році потерпає не лише від нашестя медуз, які атакували пляжі. У селищі ще й зафіксували тисячі комарів.

Відеодоказ опублікували у мережі. Комарі пролізають у приміщення через усі щілини.

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Комахи просто "килимом" накривають стіни, підвіконня та стелі.

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Чи небезпечні ці комахи

Про навалу комарі у Кирилівці повідомляли ще у липні. Тоді зазначили, що їх стало більше начебто через вологу погоду

Ці комарі, як повідомили місцеві, не кусаються. Їх називають одноденками.

Попри те, що для людей вони не є загрозою, однак відпочивальники скаржаться. Річ у тім, що ввечері на будь-яких освітлених ділянках їх збирається тисячі.

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