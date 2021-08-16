У курорній Кирилівці зафіксували нашестя комарів: приголомшливе відео
16 серпня 2021 , 13:13Читать новость на русском
Джерело:"РИА Мелитополь"
Курортна Кирилівка у 2021 році потерпає не лише від нашестя медуз, які атакували пляжі. У селищі ще й зафіксували тисячі комарів.
Відеодоказ опублікували у мережі. Комарі пролізають у приміщення через усі щілини.
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Комахи просто "килимом" накривають стіни, підвіконня та стелі.
Нашестя комарів у Кирилівці: дивіться відеоДовідка. Про навалу комарі у Кирилівці повідомляли ще у липні. Тоді зазначили, що їх стало більше начебто через вологу погоду.
Чи небезпечні ці комахи
Ці комарі, як повідомили місцеві, не кусаються. Їх називають одноденками.
Попри те, що для людей вони не є загрозою, однак відпочивальники скаржаться. Річ у тім, що ввечері на будь-яких освітлених ділянках їх збирається тисячі.
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Кирилівка у 2021 році: що відбувається
- Спочатку повідомляли про те, що пляжі Кирилівки накрили медузи. Їх було настільки багато, що годі було й знайти собі місце. Люди писали, що вона схожа на кисіль.
- Вже наприкінці липня стало відомо, що Кирилівку атакували великі павуки. Вони заполонили котедж туристів.
- Вже зараз мешканці та туристи борються з комахами.
- Варто зауважити, що місцеві бізнесмени скаржаться, адже рік – неприбутковий через витівки природи. Деяким підприємцям довелось закритись.