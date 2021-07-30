У курортному Мармарисі частково перекриті дороги: туристів відселяють в інші готелі

30 липня 2021 , 18:15
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Джерело:

24 канал

У Туреччині наприкінці липня спалахнули масштабні лісові пожежі. Вогонь охопив низку популярних курортів, зокрема Мармарис і Бодрум.

Ситуація у Мармарисі та Бодрумі

У Мармарисі через закриття доріг у районі Турунч туристів везуть в інші готелі. Про це повідомляють джерела 24 каналу.

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Зараз у районі Турунч відбувається охолодження місць, де сталася пожежа. Це триватиме до вечора, ввечері обіцяли відкрити дорогу і регіон,
– сказав співрозмовник.

Зазначив також, що на території Мармариса частково закриті дороги.

  • Водночас дорога, що веде до аеропорту Даламан – відкрита без обмежень.

Окрім цього, джерело додали, що у Бодрумі вогонь вдалося повністю загасити. Туристи живуть згідно заброньованих заявок.

Зверніть увагу! Гарячі лінії: консульства України в Анталії – +90 554 169 96 60; посольства України у Туреччині – +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93.

Лісові пожежі в Туреччині: що відомо

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Автор: Олег Васьків