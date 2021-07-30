У курортному Мармарисі частково перекриті дороги: туристів відселяють в інші готелі

У Туреччині наприкінці липня спалахнули масштабні лісові пожежі. Вогонь охопив низку популярних курортів, зокрема Мармарис і Бодрум.

Ситуація у Мармарисі та Бодрумі

У Мармарисі через закриття доріг у районі Турунч туристів везуть в інші готелі. Про це повідомляють джерела 24 каналу.

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Зараз у районі Турунч відбувається охолодження місць, де сталася пожежа. Це триватиме до вечора, ввечері обіцяли відкрити дорогу і регіон,

– сказав співрозмовник.

Зазначив також, що на території Мармариса частково закриті дороги.

Водночас дорога, що веде до аеропорту Даламан – відкрита без обмежень.

Окрім цього, джерело додали, що у Бодрумі вогонь вдалося повністю загасити. Туристи живуть згідно заброньованих заявок.

Лісові пожежі в Туреччині: що відомо

Масштабні лісові пожежі спалахнули в Туреччині 28 липня. Вогонь наближався до курортного міста Анталія.

Задимлений район Манавґат та місто Сіде. Внаслідок пожежі 4 громадян Туреччини загинули, а ще понад 200 – постраждали.

Українка, яка повернулась з Туреччини розповіла, що у готелі попіл та жахливий запах горілого. Жінка відпочивала у місті Сіде.

Консул України у Туреччині поінформував, що в країні на даний час перебуває 100 тисяч українських туристів.

Гарячі лінії: консульства України в Анталії –; посольства України у Туреччині –

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