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      Курс валют на 3 жовтня: долар і євро суттєво подорожчали

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 3 жовтня 2019
      Яким буде курс валют від НБУ на 3 жовтня / unsplash.com

      На четвер, 3 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти дещо додали у ціні.

      Відповідно до даних НБУ, 3 жовтня ціна одного американського долара становитиме 24,86 гривні.

      Цікаво! Чому гривня міцніє, а ціни не падають

      Зауважимо, що це на 31 копійку менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він також подорожчав – плюс 40 копійок, якщо порівнювати з курсом на середу, 2 жовтня.

      Таким чином, у четвер ціна євро становитиме 27,16 гривні.

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      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Гроші Долар-Гривня Гривня НБУ Курси валют Долар Валюта Євро
      Джерело: 24 канал
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