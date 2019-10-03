Курс валют на 3 жовтня: долар і євро суттєво подорожчали
На четвер, 3 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними держрегулятора, як американська, так і європейська валюти дещо додали у ціні.
Відповідно до даних НБУ, 3 жовтня ціна одного американського долара становитиме 24,86 гривні.
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Зауважимо, що це на 31 копійку менше, аніж було попереднього банківського дня.
Щодо євро, то він також подорожчав – плюс 40 копійок, якщо порівнювати з курсом на середу, 2 жовтня.
Таким чином, у четвер ціна євро становитиме 27,16 гривні.
Джерело: 24 канал
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