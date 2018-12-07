Курс валют на 7 грудня: долар та євро продовжують дешевшати
На п'ятницю, 7 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти втратили у ціні.
Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем американська валюта стала дешевшою на 10 копійок.
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Тож вартість долара в п'ятницю, 7 грудня, становить 27 гривень 87 копійок.
Євро теж суттєво втратило у ціні. Так, 7 грудня європейська валюта коштує 31 гривні 64 копійки. Зауважимо, що це на 12 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.
Джерело: 24 канал
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