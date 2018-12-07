09:10
7 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Гнів Путіна. Заборона курсу валют у Росії
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 грудня
      Вєсті.UA. Український аналог Пугачової і Галкіна. Радикальна ідея Ляшка
      Вєсті.UA
      20:27, 6 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Курс валют на 7 грудня: долар та євро продовжують дешевшати

      123 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на сьогодні 7 грудня 2018: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 7 грудня / euromoney.com

      На п'ятницю, 7 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти втратили у ціні.

      Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем американська валюта стала дешевшою на 10 копійок

      Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України

      Тож вартість долара в п'ятницю, 7 грудня, становить 27 гривень 87 копійок. 

      Євро теж суттєво втратило у ціні. Так, 7 грудня європейська валюта коштує 31 гривні 64 копійки. Зауважимо, що це на 12 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

      Теги: Новини України Валюта Курси валют євро Долар Долар-Гривня Гривня НБУ
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Які справи НАБУ аномально довго не розглядаються в судах: рейтинг
      6 грудня , 22:43 Які справи НАБУ аномально довго не розглядаються в судах: рейтинг
      200
      У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      6 грудня , 20:30 У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      Артем Овдієнко 1133
      Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      6 грудня , 19:02 Софійський собор може стати головним для УПЦ: 10 фактів про нього
      Світлана Попова 3622
      Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      6 грудня , 19:00 Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      Блог Медіа 2719
      Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси
      6 грудня , 18:13 Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси
      Інна Жолобович 76457
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Концерт Depeche Mode у Києві: група зробила заяву
      18 липня 2017 , 12:52
      Єдина помісна церква: Порошенко назвав мету Путіна в Україні
      4 грудня , 09:36
      Українець оформив дубль в матчі чемпіонату Казахстану (відео)
       26 серпня , 20:29
      Арбітр матчу Німеччина – Нідерланди розплакався через смерть матері – його заспокоював Ван Дейк – зворушливе ВІДЕО
       20 листопада , 10:48
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук