На п'ятницю, 7 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, і американська, і європейська валюти втратили у ціні.

Згідно з інформацією на офіційному сайті НБУ, у порівнянні із попереднім банківським днем американська валюта стала дешевшою на 10 копійок. Читайте також: Бюджет-2019: який курс долара прогнозує Кабмін України Тож вартість долара в п'ятницю, 7 грудня, становить 27 гривень 87 копійок. Євро теж суттєво втратило у ціні. Так, 7 грудня європейська валюта коштує 31 гривні 64 копійки. Зауважимо, що це на 12 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.