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      Курс валют на 16 серпня: долар знову дорожчає

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      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 16 серпня 2019
      Курс валют НБУ на 16 серпня / Фото прес-служби НБУ

      На п'ятницю, 16 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, головна валюта США подорожчає на декілька копійок, а євро, фактично, залишиться на попередньому рівні.

      Державний регулятор встановив, що за один "вічнозелений" 16 серпня доведеться заплатити 25 гривень та 32 копійки.

      Зверніть увагу: Долар по 25 гривень: чого далі очікувати від курсу

      Це на 8 копійок дорожче, ніж було попереднього банківського дня.

      Натомість євро фактично залишається на тому ж рівні, що й у переддень. Його вартість знизиться лише на 1 копійку і становитиме 28 гривень і 23 копійки.

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      Теги: Новини України Євро Валюта Курси валют Долар-Гривня Гривня Долар
      Джерело: 24 канал
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