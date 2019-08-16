Курс валют на 16 серпня: долар знову дорожчає

На п'ятницю, 16 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Так, головна валюта США подорожчає на декілька копійок, а євро, фактично, залишиться на попередньому рівні.

Державний регулятор встановив, що за один "вічнозелений" 16 серпня доведеться заплатити 25 гривень та 32 копійки.

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Це на 8 копійок дорожче, ніж було попереднього банківського дня.

Натомість євро фактично залишається на тому ж рівні, що й у переддень. Його вартість знизиться лише на 1 копійку і становитиме 28 гривень і 23 копійки.