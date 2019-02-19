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      Курс валют на 19 лютого: долар здав позиції, а євро додав у ціні

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      Курс валют НБУ на сьогодні 19.02.2019: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 19 лютого: долар дешевшає, євро додає / gettyimages.com

      На вівторок, 19 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта дещо впала у ціні, натомість європейська – подорожчала.

      Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 19 лютого ціна американського долара становитиме 27,19 гривні.

      Зауважимо, що це на 5 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

      Щодо євро, то він навпаки подорожчав і зробив це доволі суттєво – плюс 12 копійок, якщо порівнювати з курсом на понеділок.

      Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 30,8 гривні.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Валюта Курси валют Долар Долар-Гривня Гривня Євро Гроші НБУ
      Джерело: 24 канал
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