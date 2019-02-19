Курс валют на 19 лютого: долар здав позиції, а євро додав у ціні

На вівторок, 19 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, американська валюта дещо впала у ціні, натомість європейська – подорожчала.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 19 лютого ціна американського долара становитиме 27,19 гривні.

Зауважимо, що це на 5 копійок менше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то він навпаки подорожчав і зробив це доволі суттєво – плюс 12 копійок, якщо порівнювати з курсом на понеділок.

Відтак, у вівторок європейська валюта коштуватиме 30,8 гривні.