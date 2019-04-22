Курс валют на 22 квітня: долар і євро дорожчають

На понеділок, 22 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, вартість як американської, так і європейської валют дещо зросла у ціні.

Як на своєму сайті повідомляє державний регуляторний орган, 22 квітня ціна американського долара становитиме 26,85 гривні.

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Зауважимо, що це на 2 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня.

Щодо євро, то його вартість також зросла на 2 копійки, якщо порівнювати з курсом на п’ятницю.

Відтак, у понеділок європейська валюта коштуватиме 30,21 гривні.