Курс валют на 23 травня: долар і євро синхронно дорожчають
На четвер, 23 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти додали у ціні.
Відповідно до даних державного регуляторного органу, 23 травня ціна американського долара становитиме 26,30 гривні.
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Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" додав у ціні 19 копійок.
Щодо євро, то він також подорожчав, щоправда дещо суттєвіше – плюс 24 копійки, якщо порівнювати з курсом на середу, 22 травня.
Відтак, у четвер європейська валюта коштуватиме 29,38 гривні.
Джерело: 24 канал
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