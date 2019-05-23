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      Курс валют на 23 травня: долар і євро синхронно дорожчають

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      Курс валют НБУ на сьогодні 23.05.2019 - курс долара, курс євро
      Яким буде курс валют НБУ на 23 травня / gettyimages.com

      На четвер, 23 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти додали у ціні.

      Відповідно до даних державного регуляторного органу, 23 травня ціна американського долара становитиме 26,30 гривні.

      Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" додав у ціні 19 копійок.

      Щодо євро, то він також подорожчав, щоправда дещо суттєвіше – плюс 24 копійки, якщо порівнювати з курсом на середу, 22 травня.

      Відтак, у четвер європейська валюта коштуватиме 29,38 гривні.

      blog_ava
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      Теги: Гривня Євро Долар Долар-Гривня Курси валют Валюта Новини України НБУ
      Джерело: 24 канал
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