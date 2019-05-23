Курс валют на 23 травня: долар і євро синхронно дорожчають

На четвер, 23 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними НБУ, як американська, так і європейська валюти додали у ціні.

Відповідно до даних державного регуляторного органу, 23 травня ціна американського долара становитиме 26,30 гривні. Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, то "зелений" додав у ціні 19 копійок. Щодо євро, то він також подорожчав, щоправда дещо суттєвіше – плюс 24 копійки, якщо порівнювати з курсом на середу, 22 травня. Відтак, у четвер європейська валюта коштуватиме 29,38 гривні.