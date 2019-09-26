Курс валют на 26 вересня: придбати долар та євро можна ще дешевше
На четвер, 26 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти вкотре втратили в ціні щодо українських грошей.
НБУ на офіційному сайті оприлюднило курс валют, який засвідчив, що зміцнення української гривні триває.
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Американський долар щодо гривні 26 вересня на 9 копійок дешевший, ніж попереднього банківського дня (25 вересня).
У середу один "зелений" коштує 24 гривні 12 копійок.
Головна валюта Європейського Союзу втратить у ціні більше – 15 копійок.
За один євро 26 вересня слід платити 26 гривень 49 копійок.
Джерело: 24 канал
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