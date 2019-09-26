09:49
26 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Моржі напали на флот РФ. Цинічний Трамп проти екоактивістки Грети
      Вєсті Кремля
      21:12, 25 вересня
      Вєсті.UA: Зеленський підставив Трампа? Буйні "слуги народу"
      Вєсті.UA
      20:52, 25 вересня
      Півмільярда на гольф-кари, коштовні меблі і дорогі ліки: як витрачають кошти у лікарні Феофанія
      ЦРУ
      09:00, 25 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

      Курс валют на 26 вересня: придбати долар та євро можна ще дешевше

      983 Читать новость на русском
      Курс долара, євро – курс валют НБУ на сьогодні 26 вересня 2019
      Курс валют НБУ на 26 вересня / pixabay.com

      На четвер, 26 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Обидві світові валюти вкотре втратили в ціні щодо українських грошей.

      НБУ на офіційному сайті оприлюднило курс валют, який засвідчив, що зміцнення української гривні триває. 

      Важливо: Курс долара до кінця 2019 року – прогноз аналітиків JP Morgan 

      Американський долар щодо гривні 26 вересня на 9 копійок дешевший, ніж попереднього банківського дня (25 вересня).

      У середу один "зелений" коштує 24 гривні 12 копійок.

      Головна валюта Європейського Союзу втратить у ціні більше – 15 копійок.

      За один євро 26 вересня слід платити 26 гривень 49 копійок.

      blog_ava
      Гороскоп на 26 вересня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      1874
      Теги: Новини України НБУ Курси валют Валюта Долар Долар-Гривня Гривня Євро
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Імпічмент Трампу: що загрожує президенту США і наслідки для України
      сьогодні , 09:10 Імпічмент Трампу: що загрожує президенту США і наслідки для України
      Інна Жолобович 1554
      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма
      сьогодні , 09:01 Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма
      Світлана Попова 4201
      Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      23 вересня , 07:30 Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      6
      Переговоры между Украиной и Россией – битва взаимоисключающих сценариев
      сьогодні , 08:40 Переговоры между Украиной и Россией – битва взаимоисключающих сценариев
      Павло Казарін 360
      Скандал у МОЗ: чи загрожує Скалецька реформам Супрун та її команді
      25 вересня , 21:01 Скандал у МОЗ: чи загрожує Скалецька реформам Супрун та її команді
      Євгенія Мазур 2068
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук