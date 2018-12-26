Курс валют на 26 грудня: долар і євро залишаються на своїх позиціях
На середу, 26 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. І європейська, і американська валюта залишаються на незмінних позиціях – вони обидві не втратили у ціні жодної копійки.
Як повідомляє на своєму сайті Національний банк України, 26 грудня за долар потрібно буде віддати 27 гривень 43 копійки
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Такий ж показник був попереднього банківського дня.
Ціна європейської валюти також не змінилась. 26 грудня євро коштуватиме 31 гривню 31 копійку.
Джерело: 24 канал
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