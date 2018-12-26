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      Курс валют на 26 грудня: долар і євро залишаються на своїх позиціях

      120 Читать новость на русском
      Курс валют НБУ на сьогодні 26.12.2018: курс долара, курс євро
      Курс валют НБУ на 26 грудня / topsimages.com

      На середу, 26 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. І європейська, і американська валюта залишаються на незмінних позиціях – вони обидві не втратили у ціні жодної копійки.

      Як повідомляє на своєму сайті Національний банк України, 26 грудня за долар потрібно буде віддати 27 гривень 43 копійки

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      Такий ж показник був попереднього банківського дня.  

      Ціна європейської валюти також не змінилась. 26 грудня євро коштуватиме 31 гривню 31 копійку.

      Теги: Новини України Євро Долар Долар-Гривня Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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