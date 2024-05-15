Це був 12-й стрибок юнака: ДБР розслідує загибель курсанта під час тренувань з парашутом
Джерело:ДБР
ДБР розпочало досудове розслідування щодо смертельної трагедії, яка сталася з курсантом одеської Військової академії під час тренувальних стрибків з парашутом. Тренувальний стрибок він здійснив на висоті 600 метрів.
Трагедія сталася 14 травня, коли стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, зазнав пошкоджень і обмотався навколо ніг курсанта, ускладнивши відкриття основного парашута. В результаті, юнак почав обертатися у повітрі, і запасний парашут не встиг повністю розкритися.
Дивіться також Загинули троє поліцейських: на Вінниччині сталася жахлива ДТП
ДБР розслідує обставини загибелі курсанта
У ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі курсанта одеської Військової академії.
За попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта, а також перешкодив відкриттю основного парашута. Юнака почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися,
– повідомили правоохоронці.
На жаль, 19-річний хлопець загинув одразу на місці події. Наразі слідство перевіряє, чи відбувалася належна підготовка та інструктаж курсантів під час польотів, чи дотримувалися правил під час проведення навчально-тренувальних стрибків. Також експертиза має встановити, чи був правильно укладений парашут.
В ДБР також зазначили, що це вже був 12 стрибок хлопця за період навчання.
У ТЦК в Кривому Розі раптово помер чоловік: що відомо
- Військовозобов'язаний раптово помер у Саксаганському ТЦК та СП Кривого Рогу. У військкоматі стверджують, що причиною смерті був епілептичний напад. Однак рідні загиблого, включаючи доньку, матір та дружину, сумніваються у цій версії.
- В Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону повідомили, що в рамках розслідування вже заплановано проведення першочергових слідчих дій та назначення судових експертиз.
- Якщо провина працівників РТЦК та СП буде доведена у судовому порядку, їм може загрожувати позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.