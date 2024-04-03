У Курську після вибуху спалахнула велика пожежа: росіяни писали про "роботу ППО"

У Росії триває сезон вибухів та свіженької "бавовни", яка "квітне" різними областями країни-агресорки. Гучно ввечері 2 квітня було у місті Курськ.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Після вибухів у російському місті спалахнула масштабна пожежа, передає 24 Канал.

Цікаво "Це спільна операція СБУ та ГУР": нові деталі атаки на один з найбільших НПЗ в Росії

У Курську ввечері було неспокійно

Жителі Курська у телеграм-каналах писали, що вогонь бачили у кількох районах міста. До цього російські пропагандисти повідомляли, що цей населений пункт нібито атакують невідомі безпілотники.

У Курську після вибухів спалахнула масштабна пожежа: дивіться відео

Російські пропагандисти одразу ж поспішили заспокоїти росіян, зазначивши, що, мовляв, "всі ворожі цілі збила російська протиповітряна оборона". На відео, які ширили жителі Курська можна почати, що дійсно, дуже гарно "відпрацювала ППО".

У Курську нібито працювала ППО: дивіться відео

Варто зазначити, що наразі офіційно місцева влада не коментувала пожежу, яка спалахнула в місті. Однак очевидці повідомляють, що начебто у селі Дубрава під Курськом "палає поле".



У Курську пожежу бачили в кількох районах / Фото з російських телеграм-каналів

У Татарстані цього дня атакували завод "Шахедів"