Окупанти заявили про "збиття безпілотників" у Курській області: в регіоні немає світла

У Росії триває сезон "атак невідомих безпілотників" і "гучних вибухів". Цього разу російська армія "збивала" безпілотні літальні апарати над Курською областю.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Всього окупанти кажуть про збиття 5 безпілотників, передає 24 Канал.

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У Курській області було неспокійно

У російському міністерстві оборони заявили, що ввечері 25 вересня над Курською областю російські солдати буцімто збили 4 невідомих безпілотники. До цього жителі регіону бідкалися про гучні звуки вибухів.

У Курській області лунали вибухи: дивіться відео

Однак на цьому міноборони країни-агресорки не зупинилося і вже о 5:30 ранку вони знову відзвітували про збиття ще одного безпілотного літального апарата. Наразі достеменно невідомо, чи є постраждалі серед росіян після цієї атаки.

Крім цього, у Росії також триває й сезон блекаутів. Зокрема, губернатор Курської області Роман Старовойт сказав, що 7 населених пунктів Курської області залишилися без електрики через атаку БпЛА.

Він зазначив, що у селі Снагость Коренівського району області "український безпілотник" скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію. Старовойт підкреслив, що аварійні бригади розпочнуть відновлення електропостачання, як тільки дозволить обстановка.

Раніше у самому Курську лунали сирени й вибухи