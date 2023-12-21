Ми встановили традицію робити вдячність конкретною, – Зеленський вручив квартири Героям України

Президент вручив сертифікати на отримання квартир військовослужбовцям Сил оборони України, яким присвоєно звання Героя України, та родинам загиблих Героїв. Зеленський наголосив, що це найменше, що держава може зробити для захисників.

Глава держави заявив, що в Україні встановили нову традицію – традицію робити вдячність України своїм Героям цілком конкретною.

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Зеленський вручив військовим квартири

21 грудня президент Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, а також родинам загиблих Героїв.

Президент наголосив, що кожен Герой України отримає від держави квартиру.

І це найменше, що держава може зараз зробити, щоб кожен відчував і відчув, що українська вдячність не залишається і не залишиться просто словами,

– підкреслив політик.

Нагадаємо, що 5 грудня під час вечірнього звернення Зеленський повідомив про започаткування важливої ініціативи для українських захисників. Тоді президент пообіцяв, що кожен воїн, а також рідні воїна, якому звання Героя України присвоєно посмертно, отримають від держави квартиру. Глава держави наголосив, що це трапиться "не за роки, не колись потім, а зараз".

Зеленський зробив кілька заяв щодо мобілізації

19 грудня президент провів велику пресконференцію з представниками ЗМІ. Глава держави відповів на важливі питання, зокрема щодо мобілізації.

Зеленський заявив, що не підпише законопроєкт, який пропонує мобілізувати жінок. Водночас він розгляне законодавчі зміни щодо призову чоловіків з 25 років за наявності відповідних аргументів.

Президент розповів, що Генштаб просить про додаткову мобілізацію пів мільйона осіб. За словами Зеленського, аби провести її країні потрібні додаткові 500 мільярдів гривень.