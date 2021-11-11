"Ламають ребра": Лукашенко зробив нову заяву про польських силовиків

Олександр Лукашенко порівняв військових із Польщі з гестапо – поліцією Третього рейху. На його думку, поляки стріляють у напрямку Білорусі, поки чергують на кордоні.

Про це самопроголошений президент Білорусі повідомив під час розмови з керівництвом Ради міністрів. За його словами, поляки ловлять біженців на кордоні з Німеччиною та везуть їх до Білорусі.

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Лукашенко проманіпулював дітьми

Лукашенко заявив, що на територію Білорусі намагались виштовхати понад тисячу осіб. Мовляв, їх там ловлять до кордону з Німеччиною, а може й у самій Німеччині.

Б'ють. Ламають ребра, щоб не було видно. Люди всі в синцях. Побиті й поламані, а їх викидають на держкордон,

– наголосив він.

Білоруський диктатор вважає, що людей вивозять на кордон і в різних місцях починають виштовхувати. Проте, за його заявою, жодна людина через закритий кордон не пройшла у Білорусь.

Найближчим часом до білорусько-польського кордону може прибути ще більше мігрантів . Вони сподіваються, що з часом їх таки пропустять у Європу.

Лукашенко також звинуватив Польщу у тому, що вони, як фашисти з гестапо, вмикають уночі прожектори та гучний зв'язок. "Діти спати не можуть бути, їх вкладають в нещасні намети", – додав він.

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