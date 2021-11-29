Латвія просить ЄС і НАТО попередити Росію, щоб не зазіхала на Україну

Влада Латвії закликала представників Євросоюзу та НАТО стежити за ситуацією біля кордонів України. Латвійський прем’єр-міністр Кріш'яніс Каріньш заявив, що потрібно дати Росії чіткий сигнал.

Мовиться про жорсткі наслідки у разі ескалації конфлікту з боку Росії. Про це Каріньш повідомив після перемовин з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Росія загрожує Євросоюзу

Прем'єр Латвії акцентував, що Європа потерпає одразу від кількох загроз. Зокрема від гібридної атаки на кордони Латвії, Литви та Польщі.

За словами Каріньша, згадані країни ЄС відбивають організований потік нелегальних мігрантів та відстоювати свої межі. У цьому плані Європа об'єдналася та заручилася підтримкою НАТО.

Що відомо про біженців на кордонах Білорусі Із літа 2021 року на білорусько-польському кордоні, а згодом і на межі з Литвою та Латвією, помітили надзвичайно великий потік біженців з країн Близького Сходу. Згодом у Європі це назвали інструментом тиску з боку Олександра Лукашенка та Володимира Путіна. Із літа 2021 року на білорусько-польському кордоні, а згодом і на межі з Литвою та Латвією, помітили надзвичайно великий потік біженців з країн Близького Сходу. Згодом у Європі це назвали інструментом тиску з боку Олександра Лукашенка та Володимира Путіна. Ситуація загострилася 8 листопада, коли нелегальні мігранти розпочали систематичний штурм кордонів та почали траплятися сутички й смерті. Країни ЄС підсилюють свої межі військовими формуваннями.

Другою загрозою в європейському регіоні Латвія вважає скупчення російських військ біля українських кордонів. Відтак за діями Кремля уважно слідкуватимуть.

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Ще одна проблема, з якою зіткнулася Європа, є енергетична – зростання цін на електроенергію та газ. Російського монополіста "Газпром" звинуватили у дефіциті ресурсу та незабезпеченні газу в достатній кількості.

Окрім цього, важливим питанням у ЄС вважають організовану та агресивну хвилю дезінформації, яку поширює Росія.

Дезінформація скерована проти Польщі. У ситуації на білоруському кордоні звинувачують саме Польщу, Литву та Латвію, а не Білорусь,

– зазначив Каріньш.

Виходом із складної ситуації європейські вважають єдність країн ЄС та НАТО й протистояння можливому розколу, який намагається зробити Росія. Потрібно обмінюватися інформацією та співпрацювати.

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