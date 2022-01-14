Лавров побідкався, що Європа виконує "хотілки" України, а не Росії

Очільник російського МЗС "ображений" на Європу. Він бідкається, що там нібито виконують усе, чого хоче Україна. Натомість на прагнення Росії, мовляв, не зважають.

Таку заяву російський міністр закордонних справ Сергій Лавров зробив на брифінгу 14 січня. Йому здається, що країни Європи "сліпо" підтримують у всьому Україну.

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Через що бідкався Лавров

"От Німеччина вважає, що Україну треба підтримувати у всьому. Мовляв, ось, Україна хоче, й ми обов'язково цю "хотілку" будемо виконувати. А чого хоче Росія, ви не хочете дізнатися?", – поскаржився Лавров.

Хіба Росія менш важлива для Європи, ніж Україна? І у вас знову логіка "або-або"... Або Україну задовольнити, або не знаю, що робити,

– бідкався він.

Й водночас намагався цинічно запевнити, що у Росії – завжди благі наміри. Мовляв, Москва хоче, аби усі відчували себе й безпеці. "Ось Україна хоче до НАТО. А ми хотіли, щоб НАТО не просувалося (на схід – 24 канал)", – зауважив урядовець.

Навіть після цього очільник російського МЗС все ніяк не міг припинити обурюватися. "Україна просто хоче, а нам це обіцяли президенти, поважні люди! І нічого", – висловив своє роздратування Лавров.

Інші заяви Лаврова

Напередодні Лавров назвав "нервовим зривом" пакет санкцій США проти Путіна. Раніше в американському Сенаті розповіли про проєкт обмежень, які готують для очільника Кремля у випадку нового нападу на Україну.

Також російський урядовець відкинув звинувачення у бік Росії через дестабілізацію Казахстану. Ті, хто вважають Москву причетною, на його думку, набралися цього "від лукавого".

Наприкінці 2021 року він пригрозив Україні, що Москва "втрутиться у військовий конфлікт на Донбасі". Це при тому, що саме Росія у 2014 році напала на Україну, хоч і намагається цього не визнавати.

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