Очільник МЗС Росії Сергєй Лавров запевнив, що країна-агресорка нібито не проти "мирних" перемовин. Втім, на час їх проведення бойові дії однаково триватимуть.

За останній тиждень в інформаційному полі з'явилися аж два плани так званого мирного врегулювання російського-українського конфлікту – "турецький" та китайський. На тлі актуалізації теми переговорів у Кремлі знову заговорили нібито про свою відкритість до діалогу. Однак не забули згадати за свої "умови".

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Пауз у війні не буде

Так, очільник МЗС Сергєй Лавров заявив, що Росія готова до переговорів. Водночас на час їх проведення вона не припинятиме бойові дії.

Міністр цинічно підкреслив, що, мовляв "процес має тривати". Посадовець додав, що повторення "стамбульської історії" не буде, тобто пауз у війні ніхто не робитиме.

Крім того, Лавров зауважив, що перемовини мають відбуватися з врахуванням "реалій на землі", тобто незаконного приєднання до Росії окупованих частин чотирьох українських областей, а також лінії зіткнення.

Висловився Лавров і щодо ймовірного зіткнення із НАТО. Міністр зазначив, що Путін неодноразово казав, що для Росії немає сенсу нападати на країни Альянсу.

Водночас чиновник підкреслив, що, коли НАТО планує наблизитися до кордонів Росії, то в Україні Кремль цього зробити не дозволить.

Ймовірно, чиновник забув, що розширення НАТО попри небажання росіян таки відбулося. І у першу чергу "завдяки" російської агресії проти України.

Також Лавров порозмірковував про долі українських територій. Він сказав, що не знає, що буде із західними областями. Однак Східна Україна, яку політик назвав "ісконно русской" нібито палає бажанням бути частиною країни – агресорки, приносити квіти на могили окупантів імперських, радянських та сучасних часів.

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