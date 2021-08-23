Лавров заявив, що Зеленський розпалює міжнаціональний конфлікт

Глава МЗС Росії Сергій Лавров вважає, що Володимир Зеленський своїми висловами про росіян розпалює ворожнечу. До того ж начебто Україна порушує міжнародне законодавство, ухваливши закон про корінні народи.

Одіозний російський дипломат Сергій Лавров дав велике інтерв'ю угорському ЗМІ. На запитання журналіста про ситуацію нацменшин в Україні він розрозився гнівним спічем щодо "порушення прав людей" і "України, яка не дотримується міжнародного законодавства".

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"Зеленський розпалює ворожнечу"

Лавров звинувачує Володимира Зеленського у розпалюванні конфлікту. Мовляв, український президент не мав права казати росіянам про переїзд в Росію.

В інтерв'ю, опублікованому 5 серпня, Володимир Зеленський порадив росіянам "подорожувати і знайти собі місце в Росії". Ми розглядаємо ці оголошення як розпалювання міжнаціонального конфлікту",

– заявив глава МЗС Росії.

Важливо відзначити, що Лавров вириває фразу Зеленського з контексту. Український президент говорив не про те, що росіянам треба залишити Україну, а про українців, яким хочеться жити під владою Росії.

І знову про російську мову

Із самого початку відповіді на запитання журналіста Лавров нагадав про заяву мовного омбудсмена Тараса Креміня щодо неукраїнськомовних жителів України. Глава МЗС Росії вважає, що не допустимо, аби законодавчо "притискали мову нацменшин". Мовляв, Україна не має права встановлювати такі закони, а політики – висловлювати підтримку.

Йдеться зокрема про закон щодо корінних народів, який, на думку Лаврова, істотно підриває інтереси росіян, угорців та інших народів, які протягом історії селилися по всій Україні".

Заява Зеленського про "їдьте в Росію"

Володимир Зеленський в інтерв'ю запевнив, що тимчасово окупований Донбас рано чи пізно обов'язково повернеться в Україну. Тому він закликав місцевих мешканців, які хочуть жити в Росії, переїжджати на територію держави-агресора.

Днем пізніше таку ж позицію висловив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він заявив, що тим, кому незручна українська мова і не подобаються українські закони – час виїжджати.