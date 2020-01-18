Лазарєв, Пєнкін та Слава: хто гастролює в анексованому Криму останні п'ять років

Після анексії Криму українські артисти гастролюють на півострові значно менше. Закордонні музиканти теж не приїжджають на окуповану територію. Тепер кримчан розважають лише російські зірки.

До того ж, співаки країни-агресора виступають не лише у Криму. Російський артист Валерій Сюткін співатиме у Києві 27 квітня 2020 року. Він назвав анексію Криму "блискавичною операцією Путіна". А 23 березня 2020 року до Києва завітає Олександр Сіров. У 2017 році він співав в окупованому Криму.

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Російські знаменитості у Криму

► Артист Горан Брегович, який має французьке громадянство, виступає у Криму ще з 2015 року. Він навіть пообіцяв написати гімн міжнаціональної дружби Криму. Торік, після виступу у Сімферополі, захотів купити на півострові будинок. Він не приховує своєї проросійської позиції.



Горан Брегович

► У грудні кримчан розважали ветерани російського року "Чиж & Co". Гурт порушує державний кордон України від 2016 року.



Лідер гурту "Чиж & Co" Сергій Чиграков

► На початку січня у Криму співав і Сергій Пєнкін. Його називають срібним голосом Росії.

"В Сімферополі, Севастополі і в Ялті в мене концерти. Я хочу сказати, що приходять діти, мої молоді прихильники, і співають зі мною пісні", – розповів Пєнкін одному з російських каналів.

► Виступала у Криму й співачка Слава після Різдва. Вона заспівала свій хіт "Одиночество". Заробляти на півострові почала одразу після анексії.



Слава

Інші артисти на Новий рік до Криму не приїхали, тому на свята мешканців розважали казаки та оркестри російських силовиків.

Влітку російські зірки їдуть до Криму більш охоче. У серпні "Ленинград" з лідером гурту Сергієм Шнуровим були хедлайнерами фестивалю "Золота балка" у Балаклаві. Ще один учасник шоу – Діана Арбеніна та її гурт "Нічні снайпери". У травні 2014 року в ефірі українського телеканалу Арбеніна запевняла, що до Криму не поїде.

Я не поїду. Мені не приємно, тому що я не розумію, як це трапилось (анексія Криму, – 24 канал), хто за, хто проти. Все це дуже страшно, це дуже брудні речі,

– сказала співачка.

Зараз пресслужба Арбеніної каже, що питання "Чому передумала?" – політичне.

Український співак на окупованій території

Сергій Лазарєв виступав в Ялті влітку. Він також у 2014 році в ефірі українського телеканалу назвав Крим українським і обіцяв не гастролювати півостровом.



Сергій Лазарєв

Про виступи українських артистів в Криму торік публічно невідомо. Однак чиновники застерігають туди з гастролями не їхати.

Це ризиковано. Якщо український артист перетинає кордон і їде на українську територію, яка тимчасово окупована, аби донести український контекст – я вважаю, що це надзвичайно смілива людина,

– сказав міністр культури, молоді та спорту України Михайло Бородянський.

Закони не забороняють українським музикантам гастролювати у Криму. Однак чи безпечно це робити – артисти визначають самі.

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Приблизно п'ять років закордонні музиканти не гастролюють у Криму. Однак під час опитування мешканці півострова стверджували, що хотіли б бачити саме їх. Серед тих, кого б найбільше хотіли почути на окупованій території, називають британський гурт "Muse", австралійський рок-гурт "AC/DC" та білоруський "Брутто". Також не забувають про російські гурти: "Операция Пластилин", "Каста". Лише одна мешканка Криму сказала, що досі слухає український гурт "Океан Ельзи".

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