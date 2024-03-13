Обов'язково, – в легіоні "Свобода Росії" підтвердили намір йти на Москву
Один з бійців легіону "Свобода Росії" заявляв, що легіон збирається піти на Москву. Однак, зазначив, що це – мета кількох місяців.
Доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський підтвердив ці наміри 24 Каналу. Він наголосив, що це – стратегічне завдання.
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"Це питання не місяців, це наше стратегічне завдання. Рано чи пізно такий похід дійсно має відбутися. Заради цього, власне, все починається", – наголосив Барановський.
За його словами, нині російські добровольці не готові ще йти з походом на Москву. Однак, коли ситуація дозволятиме та зросте кількість бійців до відповідного рівня – тоді почнуть втілювати це завдання.
Ми обов'язково за нього візьмемося. Завдання максимум – воно таке є від початку, і його ніхто не скасовував,
– сказав доброволець легіону "Свобода Росії".