Обов'язково, – в легіоні "Свобода Росії" підтвердили намір йти на Москву

Один з бійців легіону "Свобода Росії" заявляв, що легіон збирається піти на Москву. Однак, зазначив, що це – мета кількох місяців.

Доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський підтвердив ці наміри 24 Каналу. Він наголосив, що це – стратегічне завдання.

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"Це питання не місяців, це наше стратегічне завдання. Рано чи пізно такий похід дійсно має відбутися. Заради цього, власне, все починається", – наголосив Барановський.

За його словами, нині російські добровольці не готові ще йти з походом на Москву. Однак, коли ситуація дозволятиме та зросте кількість бійців до відповідного рівня – тоді почнуть втілювати це завдання.

Ми обов'язково за нього візьмемося. Завдання максимум – воно таке є від початку, і його ніхто не скасовував,

– сказав доброволець легіону "Свобода Росії".