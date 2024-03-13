Новий прапор вже готовий, – "Свобода Росії" не виключає, що "Росію звільнятимуть по шматках"
Рейд російських добровольців – легіону "Свобода Росії", РДК та "Сибірського батальйону" – наробив чимало галасу в Росії. Так, у Курську, схоже, готують референдум щодо виходу зі складу країни-агресорки.
У селі Тьоткіно з'явилися бюлетені із запитанням "чи підтримуєте створення Курської автономної республіки". З огляду на це, доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський сказав 24 Каналу, що не виключає того, що Росію звільнятимуть по шматках.
Дивіться також Обов'язково, – в легіоні "Свобода Росії" підтвердили намір йти на Москву
"А чому б і ні?! Новий прапор уже готовий – за моєю спиною. Власне, синьо-білий прапор – це російський триколор без кровавої червоної смуги. Цілком імовірно, що Росію будемо звільняти по шматочку. Чому б не почати з Тьоткіна? Такий розвиток подій не виключаю. Може, це запитання не сьогоднішнього дня, але в майбутньому на території Росії почнуться дуже серйозні революційні процеси, у ході яких регіони отримають свободу", – наголосив Олексій Барановський.Зауважте! Добровольці, які прорвали кордон Росії 12 березня, продовжують вести бої
У Тьоткіно пропонують провести референдум/ росЗМІ
Рейд добровольців Росії: головне
- 12 березня стало відомо про прорив кордону Росії добровольцями легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та "Сибірського батальйону". Повідомлялося про захід добровольців у Курській та Бєлгородській областях.
- Пізніше стало відомо, що бійці взяли під контроль село Тьоткіно Курської області Росії. Пізніше інформацію було уточнено – бої за населений пункт тривають. На вечір 12 березня, добровольці могли зайняти більш ніж 40 квадратних кілометрів російської території.
- При цьому, під час боїв із добровольцями, за даними росЗМІ, четверо військовослужбовців регулярної армії Росії загинули, близько 9 було поранено.