Лерос показав середній палець з трибуни Ради: "слуги" звернулись до регламентного комітету

Гео Лерос показав непристойний жест президенту Володимиру Зеленському просто з трибуни Верховної Ради. Сталося це наприкінці виступу нардепа під час пленарного засідання парламенту 4 листопада.

Вийшовши на виступ, Гео Лерос сказав, що не боїться президента та його правоохоронні органи.

Важливо "Імітація нападу на себе": в Офісі генпрокурора відкрили справу щодо Лероса

Також нардеп емоційно назвав Володимира Зеленського зрадником.

Доброго дня, пане президенте. Бачу, ваш Єрмак теж тут. Я хочу вам сказати, що я не боюся казати правду. Ви можете скільки завгодно травити на мене свої правоохоронні органи, "клєпати" справи, але я не боюся казати правду,

– зазначив Лерос.

Після цього йому оперативно виключили мікрофон. Але Лерос не розгубився та перейшов до невербального спілкування, показавши українському лідеру середній палець.



Лерос показав середній палець Зеленському / Фото 24 канал (Валентина Поліщук)

"Слуги народу" звернулися до регламентного комітету

Такі дії Лероса обурили представників президентської фракції, вони звернулися до регламентного комітету Верховної Ради з вимогою дати оцінку і винести рішення щодо поведінки народного депутата. У "Слузі народу" назвали таку поведінку неприпустимою у сесійній залі парламенту.

Що цьому передувало

Раніше Гео Лерос був радником президента Зеленського, проте тепер є чи не найголовнішим критиком ОП. У березні 2020 року нардеп оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата голови Офісу Президента Андрія Єрмака Денис проводить переговори про працевлаштування осіб на посади в органах влади.

Сам Зеленський заявляв, що брат голови його офісу не брав грошей за призначення людей на державні посади, а Лероса називав аферистом. 1 вересня 2020 року "Слуга народу" вирішила виключити нардепа Лероса з фракції.