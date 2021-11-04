Лерос показав середній палець з трибуни Ради: "слуги" звернулись до регламентного комітету
Джерело:Верховна Рада
Гео Лерос показав непристойний жест президенту Володимиру Зеленському просто з трибуни Верховної Ради. Сталося це наприкінці виступу нардепа під час пленарного засідання парламенту 4 листопада.
Вийшовши на виступ, Гео Лерос сказав, що не боїться президента та його правоохоронні органи.
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Також нардеп емоційно назвав Володимира Зеленського зрадником.
Доброго дня, пане президенте. Бачу, ваш Єрмак теж тут. Я хочу вам сказати, що я не боюся казати правду. Ви можете скільки завгодно травити на мене свої правоохоронні органи, "клєпати" справи, але я не боюся казати правду,
– зазначив Лерос.
Після цього йому оперативно виключили мікрофон. Але Лерос не розгубився та перейшов до невербального спілкування, показавши українському лідеру середній палець.
Лерос показав середній палець Зеленському / Фото 24 канал (Валентина Поліщук)
"Слуги народу" звернулися до регламентного комітету
Такі дії Лероса обурили представників президентської фракції, вони звернулися до регламентного комітету Верховної Ради з вимогою дати оцінку і винести рішення щодо поведінки народного депутата. У "Слузі народу" назвали таку поведінку неприпустимою у сесійній залі парламенту.
Що цьому передувало
Раніше Гео Лерос був радником президента Зеленського, проте тепер є чи не найголовнішим критиком ОП. У березні 2020 року нардеп оприлюднив відеозаписи, на яких чоловік, схожий на брата голови Офісу Президента Андрія Єрмака Денис проводить переговори про працевлаштування осіб на посади в органах влади.
Сам Зеленський заявляв, що брат голови його офісу не брав грошей за призначення людей на державні посади, а Лероса називав аферистом. 1 вересня 2020 року "Слуга народу" вирішила виключити нардепа Лероса з фракції.