Лерос позитивний персонаж, я не давала вказівки щось на нього шукати, – Венедіктова

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала скандал між Гео Леросом і Андрієм Єрмаком. Вон підкреслила, що має позитивну думку щодо Лероса і має з ним "абсолютно нормальні" відносини ще з Трускавця, де "слуги народу" проходили "курс молодого депутата".

Ми обоє з депутатського середовища, тож у мене цілком нормальні відносини з Гео Леросом, розповіла Ірина Венедіктова в інтерв'ю "Українській правді".

До слова Єрмак радив мені людей на заступників, – Венедіктова

Коментуючи питання про пошуки у депутатських колах "у кого що є на Гео Лероса", вона запевнила, що не знає, хто і що там шукав. Мовляв, її вказівки щодо цього не було.

Я не виключаю, що коли вже почали збирати певну інформацію, з правоохоронних органів міг бути "витік", і Гео виклав інформацію щодо плівок як захисний механізм. Таке також може бути. Але це вже все залежить від пана Гео,

– підкреслив очільниця Офісу генпрокурора.

Крім того, вона заявила, що для неї Гео Лерос є позитивним образом. Мовляв, це людина з мистецтва, яка прийшла у політику для того, щоб по-справжньому змінювати країну.

Щодо самої справи про "плівки Єрмака" вона підкреслила, що вона має своїх процесуальних керівників. Завданням генпрокурорки – лише забезпечити процесуальне керівництво і рух процесу.

"Є справа в САП з цього приводу. Є справа в ДБР, є в СБУ. Тому давайте подивимося, що зроблять правоохоронні органи і куди вони вийдуть. Я відслідковую усе в таких протистояннях, але не хочу бути заручницею політичних процесів", – підкреслила Ірина Венедіктова.

Скандал між Леросом і Єрмаком: коротко

Вперше він розпочався, коли Гео Лерос в одному з інтерв'ю звинуватив Андрія Єрмака у "заграванні з агресором". Згодом президент звільнив Лероса з поста свого радника, а депутат звинуватив у всьому саме Єрмака. Буцімто це його реакція на інтерв'ю.

Затишшя тривало всього кілька днів, а тоді народний депутат опублікував відео, де брат голови ОПУ "барижить" державними посадами.

Андрій Єрмак заявив, що його з братом Денисом буквально облили брудом. Тоді САП взялася розслідувати справу де фігурує Андрій Єрмак, НАБУ і СБУ – справи за участю Гео Лероса.

Народний депутат на цьому не зупинився і опублікував ще одну порцію компромату на Єрмаків, а тоді ще одну. Денис Єрмак визнав, що на опублікованих плівках саме він, а Гео Леросу тим часом почали надходити погрози.

Пізніше президент через скандал зібрав на засідання "малу фракцію", куди входять лідери "Слуги народу" і очільники комітетів. Був присутній і сам Андрій Єрмак. Гео Лерос потім заявив, що той "намагався тиснути" на його колег.