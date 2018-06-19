LG намагається переманити користувачів iPhone новим рекламним відео

На YouTube-каналі компанії LG з’явилася реклама нового смартфону G7. Варто зазначити, що Android-виробник вирішив показати переваги свого нового девайсу на тлі старого телефону від Apple.

Про це повідомляє Macdigger.

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Проте LG підійшла до створення відеоряду дещо скромніше, ніж Samsung, і явно не згадувала продукцію основного конкурента у відеоролику. Однак в рекламі часто звучать репліки про уповільнення (нагадування про те, що смартфони Apple зі зношеним акумулятором починають працювати повільніше) та про вихід "вогкуватих" оновлень (американська компанія регулярно постачає користувачам свіже програмне забезпечення). Тому натяки на корпорацію з Купертіно стають досить очевидними.

Реклама смартфону LG G7 – дивіться відео

Негативні відгуки на рекламу LG G7 залишили і експерти в області маркетингу. Колишній креативний директор рекламного агенства Madison Avenue Кріс Матищчік поспівчував Android-виробникам.

Вони роблять все можливе, щоб конкурувати з iPhone, але це не завжди вдається. Хтось стримує почуття в собі. Я боюся, що представники LG сходили до психолога, який сказав їм: "Бідненькі. Просто відпустіть",

– наголосив Матищчік.

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"Мене лякає, що всі виробники смартфонів з останніх сил шукають нові ідеї. Надихаючись самою технологією і постійним подрібненням оновлень, вони намагаються якомога краще піднести своє творіння. І якщо це не спрацьовує, вони запрошують знаменитість, сподіваючись, що та зможе відвернути увагу від безпорадності продукту", – додав він.

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