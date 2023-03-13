Сі Цзіньпін планує поговорити з Зеленським та зустрітися з Путіним – ЗМІ

Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з Володимиром Зеленським. Ймовірно, зробить це після візиту до Москви.

Президент Китаю планує відвідати Росію, аби зустрітися з Владіміром Путіним уже наступного тижня.

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Цзіньпін планує поговори з президентом України

У The Wall Street Journal повідомили, що Сі Цзіньпін планує поговорити з Володимиром Зеленським вперше з початку війни в Україні. Ймовірно, після того, як наступного тижня лідер Китаю відвідає Москву, аби зустрітися з Путіним, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням.

За даними видання, зустріч Сі з українським лідером відбудеться віртуально. Також ЗМі зазначило, що дехто з людей (ймовірно, джерел видання) впевнений, що такі зустрічі відображають зусилля Пекіна відігравати більш активну роль у посередництві щодо припинення війни в Україні.

Також Сі розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки до Росії, хоча, за словами джерел, його повний маршрут ще не підтверджено.

Що відомо про ймовірний візит Цзіньпіна до Москви

24 лютого на пресконференції "Лютий. Рік незламності" президент Володимир Зеленський наголосив , що прагне зустрітися особисто з Сі Цзіньпіном. Також зауважив, що Україна та Китай зацікавлені у збереженні відносин. Незабаром у МЗС Китаю відреагували на пропозицію президента України. Однак, чіткої відповіді, зокрема, так або ні, не надали.

Раніше Reuters повідомили, що лідер Китаю планує відвідати Росію вже наступного тижня. Журналісти зауважили, що плани щодо візиту Цзіньпіна з'явилися на тлі того, що Китай пропонував стати "посередником миру" в Україні, що було сприйнято Заходом скептично, враховуючи дипломатичну підтримку Пекіном Москви.

РосЗМІ 30 січня повідомляли, що Путін запросив Сі відвідати державу-агресорку навесні. Минулого місяця у The Wall Street Journal повідомили, що візит до Москви може відбутися у квітні або на початку травня.

ЗМІ також зазначили, що міністерство закордонних справ Китаю не відразу відповіло на прохання прокоментувати можливість поїздки Цзіньпіна до Росії.

До речі, минулого місяця Владімір Путін прийняв головного дипломата Китаю Ван І з візитом до Москви та дав зрозуміти, що Сі відправиться до Росії.

Що кажуть про візит Сі у Кремлі

Прессекретар Путіна заявив, що повідомлення про такі візити зазвичай узгоджені. Пєсков заначив: "Як правило, анонси офіційних закордонних візитів узгоджуються синхронно за взаємною згодою сторін. Коли буде така готовність, ми вам повідомимо.

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Путін продав Росію Китаю: справжні докази

Аби не програти війну, бункерний диктатор продав Китаю російські території. Ще одним доказом цього є відома карта Китаю, яку на початку лютого 2023 року було офіційно затверджено урядом КНР.

Відтепер на китайських картах деяким російським регіонам повернули китайські назви. Загалом зміни стосуються 8 російських міст та територій. Зокрема, Владивосток знову називається Хайшенвай, а острів Сахалін – Куедао.

Також гірський ланцюг у південній частині Далекого Сходу Росії Становий хребет буде позначено як Вайсинань-лін (тобто Зовнішній хребет Синань). Місто Благовіщенськ називатиметься Хайланпао, Хабаровськ – Болі, Уссурійськ – Шуанченцзи.

Згідно з повідомленням Asia Times, ці території колись були частиною Китаю, але під час династії Цін їх захопила Росія за допомогою серії договорів, які Пекін вважав нерівноправними.