Лідер республіканців в Сенаті закликав Байдена збільшити постачання зброї Україні

Лідер республіканської меншості у Сенаті США Мітч Макконнелл закликав адміністрацію президента Джо Байдена прискорити військову допомогу Україні.

Зокрема, Макконнелл пропонує надати Україні додаткову протиповітряну оборону, далекобійну артилерію та гуманітарну й економічну підтримку після ракетних ударів Росії по об'єктах української енергетичної інфраструктури.

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Макконнелл зазначив, що адміністрація президента та союзники США "повинні зробити більше, щоби забезпечити інструменти, необхідні Україні для протидії російській агресії", включно з "додатковою" допомогою.

Він закликав Білий дім і Захід "бути швидшими та активнішими у наданні необхідної допомоги Україні". Він закликав союзників по НАТО "піти назустріч" Україні.

З нашого боку Конгрес Сполучених Штатів профінансував і схвалив поточну допомогу на переважній двопартійній основі,

– сказав Макконнелл, закликаючи "пришвидшити" допомогу.

Він сказав, що республіканці у Сенаті "зосередять свій нагляд на забезпеченні своєчасної доставки необхідної зброї та більшої допомоги союзників Україні".

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Допомога США: коротко про головне

Внаслідок атак росіян іранськими дронами-камікадзе, США намагаються пришвидшити передачу нашій державі NASAMS. У Пентагоні зазначили, що до кінця жовтня чи початку листопада планують завершити виготовлення 2 додаткових систем.

Також Штати виділили для України новий пакет військової допомоги на 725 мільйонів доларів. Гроші мають піти на критично важливі потреби у сфері безпеки та оборони.

Загалом із січня 2021 року Вашингтон виділив Києву понад 18,2 мільярда доларів у вигляді безпекової допомоги.

Напередодні шостого засідання у форматі "Рамштайн" до України прибули 4 додаткові системи HIMARS від США.