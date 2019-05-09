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      Лідер угорської радикальної партії заявив про необхідність автономії для Закарпаття

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      Лідер партії "Йоббік" Томаш Шнайдер
      Лідер партії "Йоббік" Томаш Шнайдер / theworldnews.net

      Лідер угорської радикальної партії "Йоббік" Томаш Шнайдер відвідав Закарпаття, під час свого візиту він заявив про необхідність автономії для регіону.

      Відео свого візиту він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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      В ньому угорський політик розповів, що його начебто запросили у гості жителі закарпатського села Мужієво. Та поскаржились, що ґрунтову дорогу у селі встелили камінням із Мужієвського золоторудного родовища та побоюються радіації. 

      Mezővári

      MEZŐVÁRI - Miért égetően fontos az erős területi autonómia a Kárpát-medencei magyarság számára? Egy konkrét beruházás példáján mutatom be:

      Опубліковано Sneider Tamás Вівторок, 7 травня 2019 р.


      Зазначимо, що Шнайдер пообіцяв повідомити про цей випадок угорську пресу та прибрати каміння. Раніше ж інвестор вже пообіцяв вивезти відходи до 15 травня. При цьому, за словами журналістів Muckachevo.net, жодної радіації у селі ніколи не фіксувалося.

      Крім цього, лідер "Йоббіка" заявив, що для Закарпаття є вкрай необхідною автономія – щоб розв'язувати будь-які питання швидко. Він переконаний, що це також дозволить регіону отримати й економічну самостійність, аби "гроші залишались на місці, а не йшли в Київ".

      Проте за підсумками 2017 року Закарпатська область на 73% є дотаційною, тому слова угорця виглядають відвертим популізмом, наголосили у місцевому виданні. 

      Що відомо про партію "Йоббік"?Угорська праворадикальна партія націоналістичного спрямування. Тамтешні політики часто спекулюють на питаннях автономії Закарпаття, особливо напередодні виборів до Європарламенту. Деякі її члени вже є персонами нон-ґрата в Україні, саме через претензії на Закарпаття та зазіхання на територіальну цілісність України.

       

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      Теги: Новини України Новини Закарпаття Угорщина
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