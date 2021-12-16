Лідери ЄС погодилися продовжити санкції проти Росії за агресію проти України, – ЗМІ

Лідери Європейського Союзу погодилися продовжити санкції проти Росії. Причина – агресія Кремля проти України.

Відповідну інформацію оприлюднив журналіст "Радіо Свобода" Річард Юзвяк. Про це він написав у твітері.

До теми Відключення від SWIFT: Європарламент закликав Росію відвести війська від кордонів України

За даними ЗМІ, ЄС погодили санкції проти Росії

На тлі розмов про нові санкції проти Росії в Раді ЄС у випадку, якщо вони знову атакують Україну, лідери ЄС погодилися продовжити діючі економічні санкції проти Росії ще на півроку,

– мовитьсмя у повідомленні.

Він пригадав, що санкції діють вже 8 років, з часу тимчасової окупації Криму Росією. До речі, 16 грудня Європарламент проголосував за резолюцію щодо засудження дій Кремля. Там закликали Росію відвести війська від кордонів України. У протилежному випадку може відключити від SWIFT, а також санкції можуть бути націлені на сектори, важливі для російської економіки, а також зрив фінансування розвідувальних служб Кремля.

Коротко про війська Росії біля кордону з України

Наприкінці жовтня про російські війська біля кордонів України почали говорити американські ЗМІ. Згодом це підтвердила Україна.

Зокрема міністр оборони Олексій Резніков заявив, що мовиться про орієнтовно 94 тисячі осіб військового складу країни-агресора.

Начальник української розвідки заявив, що українські військові не зможуть відбити повномасштабний наступ Росії без допомоги Заходу.

Після цих заяв Джо Байден проводив переговори з Володимиром Путіним. За їх результатами у Кремлі заявили, що президент США не лякав, але обіцяв фінансову ізоляцію.

Заява РНБО про кількість військ Росії на кордоні – дивіться відео

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На тлі розмов про нові санкції проти Росії в Раді ЄС у разі повторного нападу на Україну, лідери ЄС погодилися продовжити чинні економічні санкції проти РФ ще на пів року. Вони діють вже 8 років