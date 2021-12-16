Лідери ЄС погодилися продовжити санкції проти Росії за агресію проти України, – ЗМІ

16 грудня 2021 , 23:48
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Джерело:

твітер журналіста Річарда Юзвяка

Лідери Європейського Союзу погодилися продовжити санкції проти Росії. Причина – агресія Кремля проти України.

Відповідну інформацію оприлюднив журналіст "Радіо Свобода" Річард Юзвяк. Про це він написав у твітері. 

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За даними ЗМІ, ЄС погодили санкції проти Росії

На тлі розмов про нові санкції проти Росії в Раді ЄС у випадку, якщо вони знову атакують Україну, лідери ЄС погодилися продовжити діючі економічні санкції проти Росії ще на півроку,
– мовитьсмя у повідомленні. 

Він пригадав, що санкції діють вже 8 років, з часу тимчасової окупації Криму Росією. До речі, 16 грудня Європарламент проголосував за резолюцію щодо засудження дій Кремля. Там закликали Росію відвести війська від кордонів України. У протилежному випадку може відключити від SWIFT, а також санкції можуть бути націлені на сектори, важливі для російської економіки, а також зрив фінансування розвідувальних служб Кремля. 

Коротко про війська Росії біля кордону з України

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Повний текст публікації Річарда Юзвяка

На тлі розмов про нові санкції проти Росії в Раді ЄС у разі повторного нападу на Україну, лідери ЄС погодилися продовжити чинні економічні санкції проти РФ ще на пів року. Вони діють вже 8 років

Автор: Діана Квасневська