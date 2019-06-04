4 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

111 Читать новость на русском
4 червня 2019 – свято в Україні та що не можна робити 4 червня 2019
Що можна і не можна робити 4 червня / flowerssea.blogspot.com

4 червня 2019 року відзначають день Василіска або Солов'їний день. Цього дня вшановується мученик Василіска, який постраждав за віру в Христа, адже не побажав принести жертву язичницьким богам.

Іменини сьогодні святкують: Данило, Захар, Макар, Михайло, Павло, Софія, Фаддей, Федір.

Читайте також: Вихідні у червні 2019 року: як відпочиватимуть українці

Народні прикмети на 4 червня

– Якщо у цей день з'явиться велика кількість павуків – зберете хороший урожай огірків.

– Сильна роса вранці 4 червня – чекайте багатого врожаю.

– Часті тумани – чекайте грибного літа.

– Вночі 4 червня соловей заспівав – прикмета того, що погода буде гарною, без дощів.

Що можна робити 4 червня

1. Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.

Що не можна робити 4 червня

1. Цього дня не рекомендується сіяти щось у полі. 4 червня не варто працювати у полі, "щоб поля не засмітилися, волошки не вродили". 

2. Уникайте цього дня жирну їжу, оскільки вона погано вплине на ваше самопочуття.

blog_ava
Мендель назвала головну мету першого закордонного візиту Зеленського
сьогодні
2694
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
3 червня 17:23 Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
727
"Ґодзілла ІІ": двогодинний парад монстрів вартістю 200 мільйонів доларів
3 червня 12:31 "Ґодзілла ІІ": двогодинний парад монстрів вартістю 200 мільйонів доларів
Юлія Ліпенцева 541
Заходи до Дня захисту дітей 2019: куди піти з малечою в Києві та Львові
1 червня 13:36 Заходи до Дня захисту дітей 2019: куди піти з малечою в Києві та Львові
566
Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
1 червня 13:21 Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
Марта Вересюк 504
Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
1 червня 11:01 Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
3018
Новини
Більше новин
Залиште відгук